Ајрин Кара, пејачката и актерка од „Фејм“ и „Флешденс“, почина на 63 години

САД – Овенчана со Оскар, Златен глобус и двократна добитничка на Греми пејачка и актерка Ајрин Кара, која глуми и ја отпеа насловната нумера од хит-филмот „Fame“ од 1980 година, а потоа и хитот “Flashdance … What a Feeling“ што ја обележа ерата , од „Flashdance“ од 1983 година почина. Таа имаше 63 години.

Нејзината публицистка, Џудит А. Мус, ја објави веста на социјалните мрежи, пишувајќи дека причината за смртта „во моментов е непозната“. Кара починала во својот дом на Флорида. Точниот ден на нејзината смрт не беше соопштен.

Во текот на нејзината кариера, Кара имаше три Топ 10 хитови на Billboard Hot 100, вклучувајќи ги „Breakdance“, „Fame“ и „Flashdance … What A Feeling“, кои поминаа шест недели на бр. 1. Таа ги испеа некои од најрадосните поп-химни со висока енергија од раните 80-ти, вклучувајќи ги „Out Here On My Own“ и „Why Me?“

Таа за прв пат стана позната меѓу младите актери кои глумат средношколци за изведувачки уметности во „Слава“ на Алан Паркер, со ко-ѕвездите Деби Ален, Пол Мекрејн и Ен Меара. Кара ја играше Коко Хернандез, тежнеечка танчерка која трпи секакви лишувања, вклучително и морничава гола фотосесија.

Лени Кравиц и се обрати на Кара во твит: „Ти ме инспирираше повеќе отколку што можеше да знаеш. Вашето пишување песни и вокал создадоа чиста енергија која никогаш нема да престане. Вие исто така дефиниравте ера што ми е толку блиску до срцето“.

Стефани Милс. кој глумеше со Кара во „Меги Флин“ на Бродвеј во 1968 година, напиша: „Толку неверојатен талент и слатка личност“.

Три години по нејзиниот триумф со „Fame“, таа и текстописниот тим на „Flashdance“ – музика на Џорџо Мородер, текст на Кит Форси и Кара – го добија Оскарот за најдобра оригинална песна за „Flashdance … What a Feeling. ”

Во филмот глумеше Џенифер Билс како девојка од челичен град, која танцува во бар навечер и се надева дека ќе присуствува на престижен танцувачки конзерваториум. Ја вклучуваше и хит песната „Maniac“.

Кара, родена во Њујорк, ја започна својата кариера на Бродвеј, со мали делови во краткотрајни емисии, иако мјузиклот „The Me Nobody Knows“ имаше над 300 изведби. Таа беше на турнеја во мјузиклот „Исус Христос Суперѕвезда“ како Марија Магдалена во средината на 1990-тите и турнеја на мјузиклот „Флешденс“ во 2012-14 година со нејзините песни.

Таа, исто така, го создаде целосно женскиот бенд Irene Cara Presents Hot Caramel и објави двојно ЦД со синглот „How Can I Make You Luv Me“. Нејзините филмски кредити ги вклучуваат „Спаркл“ и „Д.Ц. кабина“. (АП)