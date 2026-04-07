Аеродром со 138 милиони денари реконструира 18 улици или 5,4 км

Денеска започна реконструкцијата на сообраќајница во Мичурин . Се работи за улицата „Симеон Кавракиров“, каде на увид денеска беа градоначалникот на Општина Аердором, Дејан митески и претседателот на Владата, Христијан Мицкоски.

– Ова не е само реконструкција – ова е инвестиција во безбедноста, мобилноста и квалитетот на живот. Со должина од 485 метри, улицата претставува витална артерија низ која секојдневно се движат голем број граѓани. Проектот за „Симеон Кавракиров“ опфаќа: целосна обнова на коловозот, модерни и безбедни тротоари, нова асфалтна конструкција – 3950 м² асфалт и 2305 м² тротоари со бехатон.

Вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува 22 милиони и 630 илјади денари.

Со оваа реконструкција, „Симеон Кавракиров“ добива нов, современ изглед и значително подобрена функционалност, што директно придонесува за побезбеден и поефикасен сообраќај. Реконструкцијата е во рамките на голем инфраструктурен зафат на Општина Аеродром – вкупно 18 улици, во должина од 5.4 километри и вкупна вредност од 138 милиони денари.

„Денеска присуствував на почеток на реконструкција на 19 улици во Општина Аеродром.