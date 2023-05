Адидас на мета на критики: Избрале маж кој ќе го рекламира костимот за капење (видео)

Новата рекламна кампања на Адидас наречена „Гордост 2023“ прикажува маж во женски едноделен костим за капење, но на многумина тоа не им се допадна.

Овој костим за капење, продаден по цена од 70 американски долари (околу 126 конвертибилни марки), е едноделен модел дизајниран од јужноафриканскиот дизајнер Рич Мниси наречен „Let Love Be Your Legacy“.

Беше објавено и видео од кампањата, а тие го нарекоа „горд костим за капење“. Медиумите сè уште пишуваат дека не е јасно дали машкиот модел се идентификува како трансродова или небинарна или кој и да е друг сексуален идентитет.

Male models wearing bras and women’s swimsuits for “Pride Month”?!?!

I AM DONE WITH ADIDAS!!! pic.twitter.com/qTgz4uTQCn

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) May 17, 2023