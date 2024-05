А сега, големото финале на Евросонг 2024, еве како да го следите

Ги имавме нашите две полуфиналиња, кои ни дадоа 20 квалификации кои ни се придружија на нашите големи 5 земји и владејачкиот шампион на натпреварот Шведска. Сега, конечно сме подготвени за големото финале во сабота навечер, од 21 часот, чиј редослед беше одлучен во раните утрински часови по Второто полуфинале во четврток вечер.

Дваесет и шест песни ќе бидат изведени во Малме пред очекуваната глобална публика од 160 милиони гледачи. Шведска ќе го отвори шоуто, а Австрија ќе настапи последна.

Еве го редоследот на натпреварувачите:

1. 🇸🇪 Sweden | Marcus & Martinus – Unforgettable

2. 🇺🇦 Ukraine | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. 🇩🇪 Germany | ISAAK – Always On The Run

4. 🇱🇺 Luxembourg | TALI – Fighter

5. 🇳🇱 Netherlands | Joost Klein – Europapa

6. 🇮🇱 Israel | Eden Golan – Hurricane

7. 🇱🇹 Lithuania | Silvester Belt – Luktelk

8. 🇪🇸 Spain | Nebulossa – ZORRA

9. 🇪🇪 Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. 🇮🇪 Ireland | Bambie Thug – Doomsday Blue

11. 🇱🇻 Latvia | Dons – Hollow

12. 🇬🇷 Greece | Marina Satti – ZARI

13. 🇬🇧 United Kingdom | Olly Alexander – Dizzy

14. 🇳🇴 Norway | Gåte – Ulveham

15. 🇮🇹 Italy | Angelina Mango – La Noia

16. 🇷🇸 Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

17. 🇫🇮 Finland | Windows95man – No Rules!

18. 🇵🇹 Portugal | iolanda – Grito

19. 🇦🇲 Armenia | LADANIVA – Jako

20. 🇨🇾 Cyprus | Silia Kapsis – Liar

21. 🇨🇭 Switzerland | Nemo – The Code

22. 🇸🇮 Slovenia | Raiven – Veronika

23. 🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. 🇬🇪 Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. 🇫🇷 France | Slimane – Mon Amour

26. 🇦🇹 Austria | Kaleen – We Will Rave

Во продолжение може да уживате во изведбите во преносот во живо: