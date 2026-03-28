Ноќеска се менува времето – еден час помалку за спиење

Ноќеска завршува зимското и започнува летното сметање на времето, со поместување на часовникот за еден час нанапред – од два на три часот.

Според уредбата за летно сметање на времето во 2026 година, промената стапува на сила на 29 март и ќе трае до 25 октомври.

Летното сметање на времето овозможува повеќе дневна светлина и потенцијално намалување на трошоците за електрична енергија, но експертите предупредуваат дека губењето еден час сон може да предизвика нарушувања на спиењето и други здравствени тегоби, особено во првите денови по промената.

Прописите за летно сметање на времето се усогласени на ниво на Европската Унија уште од 1996 година. Иако во 2018 година беше предложено укинување на поместувањето на часовникот, до денес не е постигнат конечен договор.