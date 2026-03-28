Ноќеска се менува времето – еден час помалку за спиење

28/03/2026 08:42

Ноќеска завршува зимското и започнува летното сметање на времето, со поместување на часовникот за еден час нанапред – од два на три часот.

Според уредбата за летно сметање на времето во 2026 година, промената стапува на сила на 29 март и ќе трае до 25 октомври.

Летното сметање на времето овозможува повеќе дневна светлина и потенцијално намалување на трошоците за електрична енергија, но експертите предупредуваат дека губењето еден час сон може да предизвика нарушувања на спиењето и други здравствени тегоби, особено во првите денови по промената.

Прописите за летно сметање на времето се усогласени на ниво на Европската Унија уште од 1996 година. Иако во 2018 година беше предложено укинување на поместувањето на часовникот, до денес не е постигнат конечен договор. 

Локални врнежи од дожд, снег на планините и пад на температурите
Трајановски: Инаетот на ВМРО-ДПМНЕ чини 1.650.000 евра за БРТ!
Со „фингерпринт“ за работно време, ќе добиете само револт, порача д-р Лазаров до министерот
Алиу: Доктор вработен во јавно здравство заработил 700.000 денари за еден месец
Од 1 април, зонско во Реонски центар
Пеликаните се вистински симбол на дивата убавина на Преспанското Езеро
Предметите за полицајците од „Пулс“ без обвинител, Трајчева не доби нов мандат
Жичницата на Водно нема да работи поради неповолни временски услови

