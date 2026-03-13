Алкараз суверено стигна до полуфиналето на Индијан Велс, Медведев го исфрли бранителот на титулата среде контроверзии
Тенисерот број еден во светот, Карлос Алкараз, стигна до полуфиналето на Мастерсот во Индијан Велс откако го победи Камерон Нори во четвртфиналето со резултат 6:3, 6:4.
Во битката за финалето, тој ќе игра против Даниил Медведев, кој во натпревар полн со контроверзии го нокаутира бранителот на титулата Џек Дрејпер со 6:1, 7:5.
Актуелниот победник на Австралија Опен, Алкараз, го продолжи својот одличен настап на почетокот на сезоната и сега е во серија од 16 натпревари без пораз. Шпанецот одигра многу сигурен натпревар против незгодниот Британец и го контролираше поголемиот дел од натпреварот.
Алкараз го доби првиот сет со резултат 6:3 без поголеми проблеми. Во вториот сет, тој накратко се најде во заостаток од 0:2, но брзо ја презеде иницијативата, го врати брејкот и го заврши мечот со резултат од 6:4, обезбедувајќи ново полуфинале во Калифорнија.
Од друга страна, Медведев го елиминираше бранителот на титулата Дрејпер. Русинот доминираше во првиот сет и го доби убедливо со 6:1, додека во вториот сет се водеше многу поголема борба.
Дрејпер го подигна нивото на играта и го одржа резултатот изедначен до 5:5, но мечот беше обележан со контроверзна ситуација. Во еден поен, Медведев се пожали дека Дрејпер му се меша со кревање на раката, по што главниот судија Орели Турт ја разгледа ситуацијата и му додели поен на рускиот тенисер.
Одлуката предизвика негодување од публиката, која исвирка откако поенот му беше доделен на Медведев. И покрај протестите на Дрејпер, одлуката не беше променета, а Медведев набрзо направи клучен брејк, а потоа го заврши мечот со победнички бекхенд за да се пласира во полуфиналето.
Јаник Синер и Александар Зверев ќе се сретнат во второто полуфинале.