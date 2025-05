Пи Диди ја одби судската спогодба неколку дена пред судењето: Му се заканува доживотна казна

Судот во Њујорк потврди дека Шон Комбс, попознат како П. Диди, ја отфрли спогодбата за признавање на вината од федералните обвинители со која би му била одредена намалена затворска казна во замена за признавање на вината.

Одлуката е донесена на само три дена пред почетокот на судскиот процес, кој опфаќа тешки обвиненија за рекет, трговија со луѓе и организирање проституција.

Судијата Арун Субраманијан лично го прашал Пи Диди дали ја одбива понудата на обвинителите, пренесува ABC News.

– Да, одбивам, почитуван судија – одговори контроверзниот рапер на рочиштето.

Sean "Diddy" Combs rejected a plea deal days before his federal sex trafficking, racketeering, and transportation to engage in prostitution trial was set to begin. If convicted on all charges, Combs could spend the rest of his life in prison. @AaronKatersky reports. pic.twitter.com/0CuIKgtaZv

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 2, 2025