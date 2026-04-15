350 поранешни министри и дипломати бараат суспензија на договорот меѓу ЕУ и Израел

Група од 350 поранешни европски министри, амбасадори и високи функционери ја повикаа Европската Унија да го суспендира Договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел, обвинувајќи го Тел Авив за кршење на обврските за човекови права на палестинските територии.

Во заедничка изјава во среда, потписниците изјавија дека иако глобалното внимание е пренасочено на други места, израелската влада ја засилила својата политика на нелегална окупација и кршење на човековите права на неподносливо ниво.

Тие истакнуваат дека насилството продолжило и покрај номиналното примирје и предупредуваат дека планираното проширување на населбите во коридорот Е1, областа што го поврзува Источен Ерусалим со Маале Адумим, ефикасно ќе го подели Западниот Брег и ќе ги поткопа перспективите за решение со две држави.

Тие, исто така, изразија загриженост во врска со законот што го донесе израелскиот парламент, Кнесетот, на 30 март, тврдејќи дека ќе воведе смртна казна за палестинските затвореници, со исклучок на еврејските Израелци.

„Ова одвратно законодавство потсетува на апартхејд што функционира без законски ограничувања“, се вели во него.

„Прекршување на основните принципи на ЕУ“

Потписниците тврдат дека Израел го крши Член 2 од договорот меѓу ЕУ и Израел, кој го прави почитувањето на човековите права услов за соработка.

„Сегашната израелска влада ги крши овие основни принципи на ЕУ во однос на Палестинците, за чија благосостојба останува правно и морално одговорна како окупаторска сила“, се вели во соопштението.

Тие ја повикаа ЕУ да го суспендира договорот целосно или делумно, да ја запре трговијата со населбите, да ја суспендира воената соработка и да ги прошири санкциите и забраните за визи за оние вклучени во репресијата.

Во соопштението, исто така, се обвинува ЕУ за недоследност, споредувајќи го својот пристап кон Израел со нејзиниот одговор кон Русија, тврдејќи дека таквата разлика создава перцепција за двојни стандарди.