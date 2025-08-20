Зошто треба да јадете лубеница секој ден?

Дури и ако сега сте млади и здрави, треба однапред да размислите за состојбата на вашето срце, но дали е можно да се смисли попријатна превенција од сервирање слатка сочна лубеница?

И покрај фактот дека тие се достапни во супермаркетите преку целата година, експертите препорачуваат да јадете лубеници во сезона.

Природниот процес на зреење на лубениците, за време на кој тие акумулираат хранливи материи, е тесно поврзан со сезоната, температурата, нивото на влажност и нивото на светлина.

Сè уште не е можно да се создадат услови „идентични со природните“ во оранжериите, што нема најдобар ефект врз витаминско-минералниот состав на овошјето.

Општо е широко распространето верувањето дека поради содржината на вода – процентот на вода во лубеницата е 92% – ова летно овошје не нуди многу здравствени придобивки, но ова е сериозна заблуда.

Богатиот витамински состав на лубеницата ја прави исклучително корисна за многу телесни системи. Плодот е богат со калиум и магнезиум, кои се неопходни за правилно функционирање на нервниот систем, особено на мозокот.

Овие минерали ги зголемуваат перформансите, ја подобруваат меморијата и концентрацијата, па затоа неколку парчиња лубеница ќе бидат одлична слатка закуска во текот на работниот ден.

Антиоксидантната вредност на лубеницата е исто така висока: таа е богата со витамини А и Ц, како и каротеноиди кои ѝ ја даваат нејзината светло црвена боја.

Овие супстанции го штитат телото од оштетување од слободните радикали, ги ублажуваат и спречуваат воспалителните процеси, а исто така го забавуваат и процесот на стареење. Редовното консумирање лубеница има најдобар ефект и врз состојбата на кожата: голема количина вода, во комбинација со витамини и минерали, ги хидрира клетките на кожата одвнатре, спречува сушење, лупење и формирање брчки.

Супстанциите содржани во лубеницата имаат корисен ефект врз здравјето на срцето и можат да спречат кардиоваскуларни заболувања, кои со години се на врвот на листата на причини за смрт во светот.

Дури и ако сега сте млади и здрави, треба однапред да размислите за состојбата на вашето срце, но дали е можно да се смисли попријатна превенција од сервирање слатка сочна лубеница?

Ликопенот, кој е богат со овошјето, може да го намали нивото на „лош“ холестерол, да спречи оксидативни реакции во ѕидовите на крвните садови и да ја зголеми нивната цврстина.

Поради изобилството на каротеноиди во својот состав, лубеницата има позитивен ефект врз здравјето на очите. Активните супстанции спречуваат дегенерација на видот поврзана со возраста, го зајакнуваат оптичкиот нерв и спречуваат формирање на катаракта.

Добрата вест за спортистите е дека лубеницата не само што ќе ве рехидрира по тренингот, туку ќе помогне и во закрепнувањето на мускулите. Светлоцрвеното месо од лубеницата е богато со цитрулин (аминокиселина од растително потекло). Цитрулинот го забрзува процесот на закрепнување на мускулното ткиво и совршено ја ублажува болката по активен физички напор.