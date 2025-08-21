Зошто емоционалната исцрпеност е сè почеста кај децата?

Во брзиот, дигитализиран свет, децата се справуваат со голем број емоционални предизвици, а родителите можат да им помогнат на одредени начини.

Според експертите, детството некогаш се сметало за безгрижен период, но младите луѓе сега почесто доживуваат емоционална исцрпеност. Сепак, отворената комуникација, поставувањето граници и давањето приоритет на менталното здравје се клучни за одгледување генерација која ќе напредува емоционално, а не само да постигне академски успех.

Емоционалната исцрпеност кај децата е проблем кој бара внимание. Денешните деца живеат во култура на „секогаш вклучени“, па по училиште, учат до доцна навечер, имаат викенди исполнети со активности и го поминуваат слободното време на социјалните медиуми.

Дополнителен проблем е што емоционалната исцрпеност често се толкува како мрзеливост, недостаток на дисциплина или лошо управување со времето. Всушност, тоа е знак дека учениците се преоптоварени и им недостасува поддршка.

Зборувајќи за ова, д-р Конеру Лакшман Хавиш рече дека е важно прво да се земе предвид дека емоционалната исцрпеност е вистинска и валидна.

„Наместо да го гледаме и мериме успехот само во однос на оценките и достигнувањата, треба да ја земеме предвид менталната состојба и отпорноста“, советува тој.

Тој ја нагласува важноста на создавање безбедна средина каде што децата можат отворено да зборуваат без страв од осуда.

„Второ, границите се важни. Поттикнете време без технологија, соодветен сон и моменти на игра или тивко време. Ова не се луксузи, тие се темели на емоционална рамнотежа“, нагласува Хавиш.

Тој исто така додава дека училиштата треба да размислат за намалување на обемот на работа и интегрирање на социјално-емоционалното учење.

„На учениците им се потребни модели на улоги кои самите покажуваат рамнотежа. Возрасните кои покажуваат ранливост, поставуваат здрави граници и го ценат емоционалното здравје можат да им дадат дозвола на учениците да го сторат истото“, заклучува тој.