Златни глобуси: Ќе се вратат ли холивудските ѕвезди по контроверзите?

САД- Наградите „Златен глобус“ ќе се одржат подоцна во Лос Анџелес, но неизвесно е колку номинирани ќе присуствуваат.

Организацијата зад церемонијата се надева дека ќе го врати статусот на Глобусите, како и сопствената репутација, по контроверзните две години.

Холивудската асоцијација за странски печат (HFPA) беше обвинета за етички пропусти и недостаток на различност во 2021 година.

Како резултат на тоа, некои ѕвезди ги осудија глобусите, но други се свесни за моментумот на награди што може да го донесе победата.

HFPA објави серија реформи во обид да ја врати вербата по низата штетни обвинувања. Додека церемонијата на глобуси во 2022 година беше срушена и не беше емитувана на телевизија, оваа година тие се обидуваат да се вратат.

The Banshees of Inisherin и Everything Everywhere All At Once ги водат номинациите за 2023 година на филмските и ТВ наградите, а потоа следуваат Babylon и The Fabelmans.

Холивудската реакција

Имаше значителни последици од Холивуд за жестокото изложување на HFPA објавено во LA Times во февруари 2021 година, кое откри дека нема црни членови во гласачкото тело од 87 членови и дека релативно малку членови работеле со полно работно време за значајни странски публикации.

Истрагата на весникот, исто така, тврдеше дека групата често прифаќала „бесплатни“ од студија и ПР агенции кои воделе кампања за номинации, заедно со други етички пропусти.

Разоткривањето го натера NBC да го откаже емитувањето на церемонијата во 2022 година, која заврши зад затворени врати со неколку присутни ѕвезди.

Во меѓувреме, HFPA најави серија реформи, како што се проширување и диверзификација на членството и забрана за прифаќање промотивни предмети од филмски и ТВ студија.

Сите очи сега ќе бидат вперени во церемонијата во вторник во хотелот Беверли Хилтон за да се види дали Глобусите се пуштени од куќата за кучиња во Холивуд.

Имаше низа телевизиски реклами кои следат пред Глобус, додека билбордите низ Лос Анџелес објавуваат „Најголемата забава во Холивуд се врати“. Но, тоа ќе биде случај само ако навистина се појави Холивуд.

Кои ѕвезди дефинитивно ќе (и нема) да присуствуваат?

Познаваме четири ѕвезди кои дефинитивно ќе бидат таму – режисерот Квентин Тарантино и актерите Били Портер, Џејми Ли Кертис и Ана де Армас.

Последните две се исто така номинирани – Кертис за најдобра споредна женска улога за нејзината изведба во „Сè што е насекаде одеднаш“, и Де Армас за најдобра главна драма актерка за нејзината улога на Мерлин Монро во „Blonde“.

HFPA ќе се надева дека објавувањето на такви големи имиња однапред ќе ги поттикне другите да се појават.

Но, некои ќе бидат забележливи по нивното отсуство. Брендан Фрејзер, кој е номиниран за најдобар актер за филмот „Кит“, изјави дека нема да присуствува на церемонијата откако го обвини поранешниот претседател на ХФПА, Филип Берк дека го пипкал во 2003 година.

HFPA откри дека г-дин Берк „несоодветно го допирал“ Фрејзер, но дека „имаше намера да се сфати како шега, а не како сексуален напредок“.

Друга голема ѕвезда речиси сигурно ќе ја прескокне церемонијата е Том Круз. Во 2021 година тој ги врати своите три Златни глобуси во светлината на контроверзноста што ја зафати HFPA.

Тој не е номиниран за најдобар актер, но неговиот филм Top Gun: Maverick беше еден од најголемите филмови минатата година и е номиниран за најдобар драмски филм.

На друго место, Скарлет Јохансон претходно ги охрабруваше другите во филмската индустрија да се „повлечат“ од организацијата, додека нејзиниот колега од „Одмаздници“ Марк Руфало минатата година напиша дека реформите на HFPA се „обесхрабрувачки“.

Нов домаќин

Пред контроверзноста, Златните глобуси беа една од најпопуларните церемонии за доделување награди кај гледачите. Една од причините за високата забавна вредност на церемонијата беше често паметниот избор на водител.

Вообичаено, ацербичниот водител како Рики Џервејс, Сет Мајерс или парот на Тина Феј и Ејми Полер би се потсмевал на А-листите во публиката и Холивуд воопшто, на начин што не би се случил на поформалните Оскари.

Оваа година, американскиот комичар Џерод Кармајкл ќе ја преземе должноста водител. Иако не е познато име во ОК, Кармајкл е добро позната личност на американската комедија.

Во 2022 година, тој освои Еми за пишување на неговиот стенд-ап специјален „Ротаниел“ и беше номиниран за гостин домаќин на Saturday Night Live истата година.

Со оглед на тоа шт Златните глобуси во јануари ја отвораат сезоната на филмски награди, повеќето познати личности обично се во добра форма , благодарение на божиќната пауза во која штотуку уживаа, заедно со многу бесплатни пијалоци.

„Традиционално, секогаш се сметаше за најзабавното [од наградите] да се биде“, изјави Жервејс за Телеграф претходно оваа недела. „Маси преполни со бесплатен алкохол, [кога] другите награди се седишта во театар и целосно суви.

„Се разбира, она што е подобро за публиката не е секогаш одлично за изведувачот. Како што публиката се опива, мора да работите повеќе за да го привлечете нивното внимание. Брзо открив дека заканата да слушнат нешто ужасно за себе ги натера да слушаат“.

Ако победата на Глобус не е гаранција за успехот на Оскарите, таа често може да биде корисна за подигање на профилот на филм или актер и да им даде поттик.

Ова во голема мера се должи на клучниот факт дека церемонијата на Глобус се емитува на телевизија. Добро примен говор може да ги стави на радарот на големиот број гласачи на Академијата кои ги гледаат Глобусите.

Златните глобуси се особено добри во препознавањето на новите таленти. Рејчел Зеглер, Коди Смит-Мекфи, Аријана ДеБозе, Ема Корин, Ричард Маден, Авквафина и Тарон Егертон освоија трофеи кога нивните ѕвезди беа на искачување.

Остин Батлер, Диего Калва и Бери Кеоган се меѓу помладите номинирани оваа година. Но, има и титани на големото платно во борба за големи награди – како што се Кејт Бланшет, Оливија Колман и Даниел Крег.