Зимата сè уште не е завршена! Доаѓа обилен снег, еве кога може да го очекувате

Календарскиот почеток на пролетта нема да донесе стабилно и топло време, a ќе ја врати зимата. Ненадејна и изразена промена на времето доаѓа веќе од среда до четврток, кога се очекуваат дожд, забележителен пад на температурата и снег.

Времето во среда ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во Скопје, променливо облачно со слаб до умерен ветер од северен правец, јавува УХМР.

Во четврток, преку денот времето ќе биде стабилно, суво и потопло. Ќе дува умерен до засилен, а наместа повремено силен ветер од јужен правец. Од вечерните часови нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност која ќе услови период на нестабилно и постудено време со локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во петок, кога ќе има и услови за појава на ретки грмежи. Поради продор на постудена воздушна маса, на планините и некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Според мапите, снег може да се очекува на планинте во западниот дел од Македонија, особено на Шар Планина и Маврово.

Целосното движење на арктичкиот воздух кон Европа носи подолг период на подинамично време, со зимски услови, снег и длабок мраз,, пишува Severe Weather. Според оваа прогноза, до 50 сантиметри снег би можеле да наврнат на Шар Планина и Маврово.

На граѓаните им се препорачува да ја проверат временската прогноза, како и состојбата на патиштата објавена од АМСМ, пред да тргнат на пат.

Студеното време доаѓа од северот на Европа. Во среда, 25 март 2026 година, привремено ќе донесе потопол воздух за кратко време. Во исто време, термобарична долина со ладен воздух ќе се продлабочи од северна Европа во текот на денот и ќе се спушти кон северна Италија. Циклон на голема надморска височина, исто така, ќе се затвори во горната атмосфера, заробувајќи ладен и нестабилен воздух.

Студен фронт, кој е дел од длабок циклон над Скандинавија, ќе стигне до Алпите во среда, 25 март 2026 година. Циклон ќе се формира во северна Италија, кој ќе се движи преку Јадранското Море во четврток, 26 март 2026 година. Во петок, 27 март 2026 година, циклонот ќе се движи над југоисточна Европа.

Од Алпите преку Хрватска, БиХ и Србија до Македонија

Заедно со ненадејниот и изразен пад на температурата, ќе има и снег и во внатрешноста nа Словенија и на Хрватска. Со оглед на тоа што земјата се затопли во последните денови, снегот првично ќе се стопи, но бидејќи се очекуваат долгорочни снежни врнежи, ќе се формира снежна покривка. Освен снежната бура, проблеми ќе предизвика и подебелата снежна покривка во Горски Котар и Лика, веројатно висока повеќе од половина метар на некои места.

Хрватска и БиХ снегот го очекуваат во четврток, а Србија снегот од петок. Хрватска најавува половина метар снег, а Србија до 20 см.

Фатете се за лопати, да го исчистите снегот!

Промената на времето започнува во четврток, 26 март, по што Босна и Херцеговина влегува во малку подолг период на нестабилно и постудено време. Температурите ќе бидат под просекот за ова време од годината, а студеното и променливо време, според прогнозите, би можело да трае дури и на почетокот на април.

BhMeteo предупредува: не се очекува доаѓање на топли и стабилни денови во блиска иднина, затоа граѓаните и возачите треба да бидат подготвени за зимски услови и можни тешкотии во сообраќајот.

Планински делови на Босна и Херцеговина, подгответе лопати и зимска опрема, предупредува BhMeteo. Се препорачува да не планирате патувања без итна потреба, особено ако немате соодветна зимска опрема или користите летни гуми. Планинските превои и повисоките области на централна Босна и Краина се особено изложени на ризик, каде што локално може да падне до еден метар снег.

Во низините, врнежите ќе зависат од надморската височина и ќе се движат помеѓу дожд и снег. Најмала веројатност за формирање снежна покривка има во најниските делови на Посавина, Семберија и јужна Херцеговина, додека лапавица и снег се очекуваат во остатокот од земјата, особено во повисоките региони.

Метеоролозите предвидуваат пообилни врнежи од дожд низ целата земја, што би можело да доведе до зголемување на нивото на водата во реките, особено во Босна.

На планините во Србија повеќе од 20 см снег

Во среда Србија најавува топло време со температура до 20 степени.

Влијанието на силен циклон од централниот Медитеран, кој ќе се движи кон Јадранот, ќе се засилува сè повеќе. Овој систем ќе донесе поизразени јужни струи и прилив на значително потопол воздух, па максималните температури ќе достигнат 20 степени во четврток.

Значи, во четврток сè уште ќе биде топло, со 20 степени, но посилна облачност. Во текот на денот, северозападен и југозападен, а до вечерта, другите делови од Србија ќе бидат погодени од дожд, а ќе има и врнежи од дожд со грмежи. Ветерот ќе се сврти кон северозапад. Во петок, посилно заладување со дожд, на планините со снег, со силен северозападен ветер.

Границата на снегот ќе се спушти до 700 метри.

Се очекуваат обилни врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во текот на саботата.

Се очекува вкупно да наврнат повеќе од 30 литри дожд на квадратен метар, а на планините да наврнат повеќе од 20 см снег, најмногу на планините на југ, југозапад и запад од Србија, каде локално ќе наврне уште повеќе снег.

Токму овој најавен бран, се очекува да ја зафати Македонија и тоа од петок со обилни врнежи и грмотевици, а во сабота и недела со снег на планините.