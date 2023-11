Жена доцнела на летот, па истрчала на пистата да го запре авионот (Видео)

На аеродромот во австралискиот град Канбера во средата, една жена е снимена како трча по пистата и застанува пред авион на QantasLink.

Во еден момент почнува да му мавта на изненадениот екипаж на авионот кој штотуку требаше да полета.

Well, that's one way to walk the runway. 😬

A woman has been arrested following a bizarre security breach at Canberra Airport around 7.30pm last night.#9News pic.twitter.com/ylC7VFgUY2

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 2, 2023