Земјотрес почувствуван во Скопје

23/05/2026 17:58

Според податоците со кои располага Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во 17 часот и 41 минута беше почувствуван земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Скопје, со Рихтерова локална магнитуда, ML3.5 

Интензитетот на почувствуваниот земјотрес според податоците изнесува  IV степени според Европската макросеизмичка скала, се вели во соопштението на скопската Сеизмолошка опсерваторија  .  

Според првичните информации од Европско-медитеранскиот сеизмички центар (ЕМСЦ), епицентарот на земјотресот бил на 21 киломеѕтар источно од Скопје, а далбочината била на 5 километри.

Поврзани содржини

Министерството за транспорт ги објави четирите понуди за електричните автобуси, тврдењата на СДСМ ги оценуваат како паушални
Мицкоски и Ѓорѓиевски расправале за капиталните проекти во метрополата
Со стратегија ќе се подигнува јавната свест за сексуалното и репродуктивното здравје
Фрчкоски: Тендерот за автобусите пропадна затоа што бил местен за 12 милиони евра повеќе
Молебен за св Кирил: Вашето дело не исчезна со вековите, вашата жртва раѓа нови плодови
Д-р Гавриловска Брзанов со повик за поддршка на органодарителството
Никола Бабовски: Влашкиот народ никогаш не бил само нем посматрач на историјата, туку активен градител на цивилизациските вредности
Наставник по ликовно во Битола цела година одел на работа без да му кажат дека добил отказ. Држел настава, пишувал оценки 

Најчитани