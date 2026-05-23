Мицкоски и Ѓорѓиевски расправале за капиталните проекти во метрополата

23/05/2026 17:08

Премиерот Христијан Мицкоски и скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски денеска имале средба во Владата за капиталните проекти што се во подготовка.

Ѓорѓиевски  попладнево на Фејсбук напиша дека станува збор за големи, суштински и развојни проекти, што ќе значат вистинска преродба за главниот град на државава. Тој му се заблагодари на премиерот за поддршката што ја добива Град Скопје.

– Со конкретни дела покажуваме како се сака својот град и својата татковина. Скопје заслужува многу. Скопје добива нова енергија, нова динамика и нова перспектива. Продолжуваме со уште посилно темпо – порача Ѓорѓиевски во објавата на Фејсбук.

