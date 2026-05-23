Молебен за св Кирил: Вашето дело не исчезна со вековите, вашата жртва раѓа нови плодови

Државно-црковната делегација предводена од претседателот на Собранието Африм Гаши претпладнево во базиликата „Сан Клементе“ во Рим присуствуваше на молебен на гробот на свети Кирил по повод чествувањето на Денот на сесловенските просветители 24 Мај.

Со молебенот чиноначалствуваше архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан, заедно со митрополитите на Европската и на Дебарско-кичевската епархија, г. Пимен и г. Георгиј, и свештеници од Македонската православна црква – Охридска архиепископија.

Во словото за св. Кирил архиепископот рече дека неговото и делото на Методиј не исчезнало со вековите и дека нивната жртва раѓа нови плодови.

-Додека постои нашиот народ, вашите имиња ќе се споменуваат, рече поглаварот на МПЦ-ОА, зборувајќи за просветителска мисија со која творците на словенската писменост го ослободиле од темнина словенскиот народ.

Почит пред гробот на св. Кирил оддаде и претседателот на Собранието Африм Гаши, кој со делегацијата што ја предводи ќе ја посети и папската базилика „Санта Марија Маџоре“ каде што ќе положи венец на спомен-плочата напишана на македонски јазик.

Таа е поставена во 2015 година како благодарност од македонскиот народ за гестот на папата Адријан Втори, кој во 868 година, во оваа базилика ги осветил словенските книги што во Рим ги донеле браќата Константин (Кирил) и Методиј.

Во базиликата „Санта Марија Маџоре“ делегацијата ќе го посети и гробот на папата Франциск, кој почина минатата година.