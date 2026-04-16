Затворениците и мигрантите ќе се превезуваат во нови возила – МВР доби донација од Холандија

Заменик-министерот за внатрешни работи, Астрит Исени, и директорот на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, денеска во Министерството за внатрешни работи присуствуваа на примопредавање на донација од Кралството Холандија, претставувано од амбасадорот Озлем Џанел и генералниот директор на Службата за транспорт и поддршка при Министерството за правда и безбедност на Холандија, Ерик Де Брост.

Донацијата се состои од две специјализирани комбиња за превоз на затвореници и мигранти, наменети за Одделот за гранични работи и миграции при Бирото за јавна безбедност.

На настанот му претходеше потпишување на Протокол за примопредавање од страна на директорот Јанев и генералниот директор Де Брост.

Заменик министерот Исени изрази благодарност за континуираната поддршка од Кралството Холандија, истакнувајќи дека оваа донација претставува значаен придонес во јакнењето на оперативните капацитети на Министерството.

„Со примопредавањето на овие специјализирани возила директно ја зајакнуваме оперативната подготвеност на нашите служби и ја унапредуваме меѓународната полициска соработка. Оваа донација не е само материјална поддршка, туку и силна потврда за довербата и партнерството меѓу двете земји“, истакна Исени.

Тој додаде дека билатералната соработка со Кралството Холандија се реализира преку повеќе заеднички проекти насочени кон модернизација на полицијата, зајакнување на институционалните капацитети и унапредување на владеењето на правото.

Од МВР наведуваат дека донацијата претставува уште еден конкретен чекор во продлабочувањето на партнерството меѓу двете земји и придонесува кон поефикасно справување со безбедносните предизвици, особено во областа на