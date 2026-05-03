Затворената добитничка на Нобелова награда за мир останува во критична состојба во Иран

Затворената добитничка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади останува во критична состојба на кардиолошкото одделение во северозападен Иран, два дена откако беше префрлена од затвор во болница, соопшти нејзината семејна фондација.

Нејзиниот крвен притисок останува опасно флуктуирачки, а третманот е ограничен на напори за стабилизирање на нејзината состојба со кислородна терапија, соопшти Фондацијата Наргес Мохамади.

Двапати се онесвести

Таа беше префрлена од затвор во болница во северозападниот град Занџан во петокот по „катастрофално влошување“ на нејзиното здравје, кое, според фондацијата, вклучувало двапати онесвестување и масивен срцев удар.

Мохамади, во педесеттите години, ја освои Нобеловата награда за мир додека беше во затвор за кампања за правата на жените и укинување на смртната казна во Иран. Се сомнева дека доживеала срцев удар кон крајот на март, соопшти нејзиното семејство.

Нова затворска казна, повик за ослободување

Мохамади беше осудена на нова затворска казна од седум и пол години, објави фондацијата во февруари, неколку недели пред САД и Израел да започнат војна против Иран. Комитетот за Нобелова награда потоа го повика Техеран веднаш да ја ослободи.

Апсење по комеморацијата на адвокатката

Фондацијата во февруари објави дека Мохамади е уапсена во декември откако ја осуди смртта на адвокатот Хосров Аликорди. Обвинителот Хасан Хематифар им изјави на новинарите во тоа време дека таа дала провокативни коментари на комеморацијата на Аликорди.