Поранешниот градоначалник на Њујорк, Џулијани, е во критична состојба во болница

Поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, е во критична состојба во болница, изјави вчера американскиот претседател Доналд Трамп.

Неколку американски медиуми, повикувајќи се на портпаролот на Џулијани, Тед Гудман, објавија дека 81-годишникот е на лекување во болница во американската држава Флорида во „критична, но стабилна состојба“. Гудман не даде детали за причината или времетраењето на хоспитализацијата, според „Њујорк тајмс“.

Џулијани „е борец“, напиша Гудман на платформата за социјални медиуми „X“, додавајќи дека се соочил со секој предизвик во својот живот со „непоколеблива сила“ и барајќи молитви.

Џулијани, кој беше градоначалник на Њујорк од 1994 до 2001 година, доби национална слава поради своето лидерство за време на нападите на 11 септември 2001 година, добивајќи го прекарот „градоначалник на Америка“.

Подоцна стана близок сојузник на Трамп и одигра клучна улога како негов личен адвокат во напорите да се оспори исходот од претседателските избори во 2020 година, промовирајќи неосновани тврдења за изборна измама.

Во последниве години, Џулијани се соочи со зголемени правни проблеми и јавни контроверзии. Во 2023 година, тој поднесе барање за банкрот откако му беше наредено да плати значителна отштета во случај на клевета поврзана со изборни тврдења. Државата Њујорк му ја одзеде лиценцата за адвокат во 2024 година.

Трамп, кој во септември изјави дека планира да му го додели на Џулијани „Претседателскиот медал за слобода“, повторно го бранеше својот сојузник на својата платформа Truth Social, велејќи дека Џулијани бил третиран неправедно.

„Каква трагедија е што бил третиран толку лошо од страна на лудаците на радикалната левица, сите демократи – И ТОЈ БЕШЕ ВО ПРАВО ЗА СÈ!“, напиша Трамп.