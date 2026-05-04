Австралија и Јапонија потпишаа договори за економска безбедност, одбрана и снабдување со суровини

Австралија и Јапонија потпишаа договори за економска безбедност, стратешки природни ресурси и одбрана, соопшти австралискиот премиер Ентони Албанезе, кој се сретна со јапонската премиерка Санае Такаичи во главниот град Канбера.

Такаичи е во тридневна посета на Австралија.

Тешкотиите со снабдувањето со нафта, поврзани со блокадата на Ормуската Теснина, имаат „далекусежни последици“ во Азиско-пацифичкиот регион, истакна јапонската премиерка.

По преговорите со Албанезе во австралискиот главен град, таа изјави дека двете земји ќе реагираат со „чувство на итност“ за да гарантираат стабилно снабдување со енергија.

Австралија е главен снабдувач на јаглен и течен природен гас за Јапонија, која пак обезбедува околу седум отсто од потребите на Австралија за дизел гориво.

– Гасот зазема централно место во сите наши разговори, бидејќи е главниот столб на заедничката енергетска безбедност меѓу нашите земји – изјави австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг пред медиумите во Канбера пред средбата Албанезе – Такаичи. „Нашите партнери во извозот секогаш ни даваа до знаење дека од нас очекуваат сигурност“, истакна таа.

Ормуската Теснина, низ која во мирно време поминува една петтина од светската нафта и природен гас, е речиси целосно блокирана од почетокот на нападите на САД и Израел врз Иран на 28 февруари.

Јапонската влада додаде дека се стреми да гарантира стабилно снабдување со стратешки минерали, кои се незаменливи за производство на полупроводници, батерии за електрични возила и вооружени системи.

Австралија редовно ги истакнува своите резерви на критични минерали за да го намали влијанието на Кина врз светското снабдување со ретки земјени елементи.

– Сакаме да се осигураме дека сме отпорни во ера одбележана со многубројни економски и глобални потреси. Стратешките природни суровини се незаменливи за нашата економија – нагласи Вонг.

Австралија и Јапонија ги засилија своите врски во областа на одбраната во последните години, при што минатата година склучија договор вреден 10 милијарди австралиски долари (6,14 милијарди евра), со кој се предвидува Јапонија да испорача воени бродови од типот „стелт“ од класата „Могами“ за австралиската флота.