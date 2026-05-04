Царините за автомобили на Трамп се насочени кон Европа, а не само кон Германија, вели Мерц
Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека планираните повисоки царини на американскиот претседател Доналд Трамп за увоз на автомобили од ЕУ се насочени кон Европската Унија како целина, а не конкретно кон Германија.
„Тој сака да биде насочен кон цела Европа“, изјави Мерц за германскиот радиодифузер АРД вчера, додавајќи дека Трамп е „во право што е донекаде разочаран“ што не е склучен договор за царини од август 2025 година меѓу САД и ЕУ. Отпорот кон договорот остана во Европскиот парламент, рече тој.
Мерц рече дека Трамп станува нетрпелив бидејќи од европска страна продолжуваат да се поставуваат нови услови.
„Американците се подготвени, а Европејците не се“, рече тој, додавајќи: „Затоа се надевам дека можеме да постигнеме договор што е можно побрзо“.
Во август 2025 година, Трамп и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, се согласија за рамка со која царините се ограничуваат на 15 проценти за повеќето стоки од ЕУ увезени во САД, вклучувајќи автомобили и автоделови.
Трамп во петокот изјави дека планира да ги зголеми царините за автомобили и камиони увезени од ЕУ на 25 посто од следната недела, наведувајќи го неуспехот на блокот да се придржува до договорената трговска рамка.