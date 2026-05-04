Царините за автомобили на Трамп се насочени кон Европа, а не само кон Германија, вели Мерц

04/05/2026 08:04

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека планираните повисоки царини на американскиот претседател Доналд Трамп за увоз на автомобили од ЕУ се насочени кон Европската Унија како целина, а не конкретно кон Германија.

„Тој сака да биде насочен кон цела Европа“, изјави Мерц за германскиот радиодифузер АРД вчера, додавајќи дека Трамп е „во право што е донекаде разочаран“ што не е склучен договор за царини од август 2025 година меѓу САД и ЕУ. Отпорот кон договорот остана во Европскиот парламент, рече тој.

Мерц рече дека Трамп станува нетрпелив бидејќи од европска страна продолжуваат да се поставуваат нови услови.

„Американците се подготвени, а Европејците не се“, рече тој, додавајќи: „Затоа се надевам дека можеме да постигнеме договор што е можно побрзо“.

Во август 2025 година, Трамп и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, се согласија за рамка со која царините се ограничуваат на 15 проценти за повеќето стоки од ЕУ увезени во САД, вклучувајќи автомобили и автоделови.

Трамп во петокот изјави дека планира да ги зголеми царините за автомобили и камиони увезени од ЕУ на 25 посто од следната недела, наведувајќи го неуспехот на блокот да се придржува до договорената трговска рамка.

Поврзани содржини

Франција ќе демонтира затворена нуклеарка во близина на германската граница
СЗО: Тројца починати во сомнителна епидемија на хантавирус на крузер
Австралија и Јапонија потпишаа договори за економска безбедност, одбрана и снабдување со суровини
Поранешниот градоначалник на Њујорк, Џулијани, е во критична состојба во болница
Затворената добитничка на Нобелова награда за мир останува во критична состојба во Иран
Три земји од ЕУ се бунтуваат против новите гранични контроли
Папата го одбележа Светскиот ден на слободата на медиумите, изразувајќи жалење за убиствата на новинари
Рубио ќе ги посети Ватикан и Италија откако Трамп го нападна папата

Најчитани