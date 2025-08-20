Загрижувачки пад на бројот на учениците во Албанија

20/08/2025 18:53

Предуниверзитетскиот образовен систем во Албанија доживува силен пад на бројот на учениците бидејќи според податоците од Институтот за статистика (ИНСТАТ) покажуваат дека во минатата  учебна, 2024/25 година, имало над 11.000 ученици помалку, споредено со претходната учебна година.

Најзначајно намалување е забележано во основното образование, каде имало околу 7.000 ученици помалку, додека во средните училишта бројот бил помал.

-Главна причина е масовната миграција на младата популација, како и тенденцијата на младите брачни парови да имаат по едно дете. Тоа се согледува и во  намалениот  процент на наталитет, објавија медиумите.

Исто така, загрижувачки се мерките преземени од надлежните, за спојување на 9-годишните со средните училишта, поради намалувањето на бројот на ученици, што предизвикува затворање на образовните институции, главно во руралните средини.

Медиумите оценуваат дека затворањето на едно училиште и еден здравствен дом или амбуланта има големо влијание за исчезнувањето на таа заедница, зашто и тие што сеуште живеат во овие средини одлучуваат да ги напуштат и да мигрираат во градовите.

