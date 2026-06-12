Црна Гора воведува енергетски зони: ќе бидат мапирани области погодни за соларна енергија и други обновливи извори

Црна Гора наскоро би можела да добие јасно дефинирани енергетски зони за забрзан развој на соларни, ветерни и други проекти од обновливи извори. Предлогот за измена на законот предвидува мапирање на територијата на земјата, вклучувајќи копно, подземни, морски и внатрешни води, со цел да се утврди каде има најголем потенцијал за производство на зелена енергија. За проектите во овие зони се предвидени побрзи процедури, со рокови од 30 до 45 дена за одлучување за потребата од проценка на влијанието врз животната средина.

Црна Гора наскоро би можела да добие јасно дефинирани области за забрзан развој на обновливи извори на енергија, што треба да го олесни планирањето на нови соларни, ветерни и други енергетски проекти.

Ова е предвидено во Предлог-законот за измени на Законот за користење на енергија од обновливи извори, со кој се воведува координирано мапирање на територијата на Црна Гора со цел да се утврди потенцијалот за производство на енергија од обновливи извори и планирање на нивниот развој.

Според предложените измени, мапирањето би го извршил органот на државната управа надлежен за просторно планирање, а тоа би го идентификувало потенцијалот за производство на енергија од обновливи извори, достапната површина на копно, подземјето, морските и внатрешните води, како и областите погодни за изградба на постројки за обновливи извори на енергија.

Мапирањето би вклучувало и области за поддршка на инфраструктурата, вклучувајќи ја електричната мрежа и системите за складирање на енергија.

Во нацрт-законот се наведува дека мапирањето би се врши со користење на просторни податоци, географски информациски системи и други дигитални алатки. Може да се базира на постојните плански документи, вклучувајќи ги плановите за морските области, како и други релевантни документи.

Резултатите од мапирањето би се користеле како основа за креирање плански документи и одредување области за забрзан развој на обновливи извори на енергија.

Според предлогот, овие области би се определиле со плански документи, врз основа на резултатите од мапирањето, и до степен до кој е доволен за постигнување на целите за учество на енергија од обновливи извори утврдени со закон и Националниот план за енергија и клима.

Предлогот, исто така, предвидува дека мапирањето периодично се прегледува и ажурира доколку е потребно, особено во рамките на ажурирањето на Националниот план за енергија и клима.

Овој дел од законските измени е важен за инвеститорите, бидејќи попрецизното дефинирање на соодветните области би можело да ја намали неизвесноста во планирањето на проектите и да го забрза развојот на нови капацитети од обновливи извори.

Во исто време, на овој начин, државата треба да добие појасен преглед на областа што има најголем потенцијал за развој на зелена енергија, но и подобра основа за планирање на мрежна инфраструктура и системи за складирање на енергија.

Предлог-законот го воведува и концептот на области за забрзан развој на обновливи извори на енергија, што во пракса би можело да значи побрзи административни процедури за проекти што се спроведуваат во овие зони.

За проекти за производство на енергија од обновливи извори во области за забрзан развој, се предвидува постапка за донесување одлука за потребата од оцена на влијанието врз животната средина. Оваа постапка би се завршила во рок од 45 дена од поднесувањето на комплетната документација, додека за проекти до 150 kW и модернизација на постојните објекти без значително зголемување на влијанието врз животната средина, рокот би бил 30 дена.

Планирањето, изградбата и користењето на постројки за производство на енергија од обновливи извори, нивното поврзување со електричната мрежа, придружната мрежна инфраструктура, како и системите за складирање на енергија, се дефинирани со предлог-законот како проекти од највисок јавен интерес и во интерес на јавното здравје и безбедност.

Во постапките за издавање дозволи и други одобренија, вклучувајќи ги постапките за проценка на влијанието врз животната средина и проценка на прифаќањето на еколошката мрежа, ваквите проекти би имале приоритет.

Законските измени се дел од усогласувањето со европските правила во областа на промовирање на енергија од обновливи извори. (Извор: Банкар.ме)