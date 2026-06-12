Зоран Милановиќ ќе му ги одземе одликувањата на воениот злосторник Бранимир Главаш

Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ ќе му ги одземе воените одликувања на осудениот воен злосторник Бранимир Главаш, дознава риечки „Нови лист“. Претседателот Фрањо Туѓман му додели на Главаш седум воени одликувања.

Кабинетот на претседателот не одговори директно на прашањето на „Нови лист“ што ќе направи претседателот откако седумгодишната затворска казна на Главаш за воени злосторства ќе стане правосилна, но посочи на изјавата на Милановиќ од мај 2021 година кога му ги врати одликувањата.

Гореспоменатите одликувања му беа одземени во 2010 година од претседателот Иво Јосиповиќ. „Доколку Главаш не ме замолеше да го направам тоа, немаше да се вклучам, но го добив неговото правно основано барање за враќање на одликувањата. Ако повторно биде осуден, нема да имам избор, ќе морам да продолжам со она што го започна Јосиповиќ. Мислам дека на Главаш му е сосема јасно“, рече Милановиќ во 2021 година, објаснувајќи зошто одлучил да ги врати одликувањата. Милановиќ го сторил тоа затоа што Уставниот суд ја поништил пресудата за воени злосторства на Главаш.

Од друга страна, Главаш за „Нови лист“ изјави дека не знае што ќе одлучи претседателот Милановиќ и додаде дека не комуницирал со него. „Но, тие одликувања ми беа доделени за учество во одбраната на Хрватска од претседателот Фрањо Туѓман, кој беше овластен да го стори тоа. Тој знаеше зошто ми ги даде. Кога еден претседател одликува некого, мислам дека нема причина друг претседател да го оспорува тоа“, рече тој за весникот.

Вишиот кривичен суд ја потврди пресудата против Бранимир Главаш за воени злосторства против српски цивили во Осиек во 1991 година и во образложението на пресудата наведе дека Главаш, како лице кое командувало, имал сознанија за незаконските дејствија на потчинетите членови на единиците, вклучително и незаконското лишување од слобода, злоупотреба и убиства на цивили, но не презел мерки за нивно спречување. Покрај тоа што не извршил надзор и спречување на злосторства, судот го товари и за издавање наредби кои, според пресудата, довеле до сериозни кривични дела против цивили. Меѓу другото, судот го опишува постоењето на организирана и тајна група во рамките на единицата која систематски киднапирала неколку цивили од нивните домови, ги затворила, а потоа ги однела на бреговите на реката Драва, каде што биле ликвидирани со огнено оружје, а нивните тела биле фрлени во реката. Во еден случај, жртвата го преживеала пукањето и паѓањето во реката, по што, според пресудата, таа повторно била цел на обид за ликвидација.