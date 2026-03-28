За 24 часа лишени од слобода две лица за семејно насилство, вкупно четири пријави во Крива Паланка, Куманово, Прилеп и Тетово

28/03/2026 16:10

 Полициски службеници во изминатото деноноќие лишиле од слобода две лица за семејно насилство, а регистрирале вкупно четири пријави во Крива Паланка, Куманово, Прилеп и Тетово, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Полициски службеници од ОВР Крива Паланка вчера во 20:55 часот го лишиле од слобода И.С.(48) од Крива Паланка затоа што во семејниот дом физички ги нападнал неговата сопруга, синот и снаата.

Исто така, полициски службеници од СВР Куманово вчера го лишиле од слобода Т.Ј. од Куманово затоа што физички ја нападнал неговата 35-годишна сестра.

Во текот на вчерашниот ден во 15:10 часот во ОВР Прилеп, 21-годишник од Прилеп пријавил дека бил физички нападнат од неговиот брат Б.С..

Во СВР Тетово синоќа 30-годишна жена од Тетово пријавила дека С.К.(30) од Скопје, со кого претходно била во вонбрачна заедница, во текот на февруари и март 2026 година во повеќе наврати ја следел и ѝ испраќал пораки со навредлива содржина, а околу 23:15 часот бил забележан во близина на нејзиното работно место во Тетово.

Од МВР информираат дека преземаат мерки за расчистување на случаите и најавуваат дека по нивно целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Поврзани содржини

Најчитани