Упасен возачот учесник во несреќата во Скопје во која загина мотоциклист

30/05/2026 17:53
Полицијата соопшти дека го уапсила возачот на автомобилот кој му го препречи патот на мотор на „Пластичарската“ улица во Скопје. Во тешкиот судир загина 19-годишниот мотоциклист.

Според МВР, несреќата, која се случила на крстосницата меѓу булеварот „Никола Карев“ и улицата „Прохор Пчински“, е пријавена вчера нешто пред 22,30 часот.

„Во судирот учествувале патничко возило ‘ауди а4’ со скопски регистарски ознаки, управувано од Н.Х. на возраст од 31 година од село Визбегово, и два моторцикли. Едниот моторцикл бил ‘БМВ’, управуван од 19-годишниот М.Ф. од Скопје, а вториот бил ‘хонда адв’, управуван од Н.Б. на возраст од 21 година, исто така од Скопје. Во судирот, со тешки телесни повреди се здобил 19-годишниот возач на моторциклот ‘БМВ’. Тој итно бил пренесен во Комплексот клиники ‘Мајка Тереза’, каде и им подлегнал на повредите. На местото на несреќата бил извршен детален увид од јавен обвинител и екипа од СВР Скопје“, велат од полицијата.

