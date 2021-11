Вулканот го претвори рајскиот остров во пекол

Вулканот Кумбре Вијеха повторно исфрла лава која уништува сѐ пред себе, а оваа вулканска апокалипса трае веќе трет месец.

новите снимки прикажуваат лава која полека голта дрвја, а во изминатите седмици вулканот предизвика низа секојдневни земјотреси.

Imágenes registradas a las 17.30 hora canaria de la nueva colada de lava / Images registered at 5.30 pm Canarian time of the new lava flow pic.twitter.com/j3qZTFzmXa — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Кумбре Вијеха епутира прв пат на 19 септември, а лавата прекри околу 1.073 хектари на островот Ла Палма. На својот деструктивен пат уништи повеќе од 2.650 објекти, а повеќе од 7.000 жители се евакуирани.

Освен очигледната опасност од лавата за сите живи суштества во нејзина близина, при доаѓањето во допир со водата од океанот доаѓа до емисија на отровни гасови.

Vídeo termográfico de la colada de lava tomado ayer por la tarde / Thermographic video of the lava flow taken yesterday afternoon pic.twitter.com/K4UaG6Pnms — INVOLCAN (@involcan) November 26, 2021

Властите во понеделникот им наредија на жителите од три крајбрежни градови да останат во домовите затоа што густи облаци чад доаѓаа од морето. Локдаунот беше укинат во средата откако опаднаа испарувањата на безбедно ниво, но и понатаму се советува носење маски FFP2.

Imágenes desde Tacande a las 10.15 hora canaria. Jet y desgasificación en el edificio volcánico / Images from Tacande at 10.15 am Canarian time. Jet and degassing in the volcanic edifice pic.twitter.com/FMklqZ9F4f — INVOLCAN (@involcan) November 26, 2021

Пепелта и чадот кои вулкнот ги испраќа во атмосферата ги оневозможуваат летовите на авионите, па локалниот беше затворен од саботата до четвртокот.

Más imágenes de esta tarde desde Las Manchas / More footage of this afternoon from Las Manchas pic.twitter.com/7eUykxa54J — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Ерупцијата ја зголеми повершината на островот Ла Палма за 46 хектари, затоа што лавата се излади и се зацрвсти во морето.