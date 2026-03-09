Вучиќ за „Зидојче цајтунг“: Не го очекував ова од Трамп!

Не верувам дека наскоро ќе можеме да станеме полноправна членка на Европската Унија. Затоа, заедно со Еди Рама, се залагам за Европа со неколку брзини. Ако можеме политички и економски да станеме дел од ЕУ на овој начин – без право на глас, без право на вето и без наш сопствен комесар – тоа би нè направило многу среќни.

Ова го изјави српскиот претседател Александар Вучиќ во интервју за германскиот весник „Зидојче Цајтунг“, во кое зборуваше за идејата за членство во ЕУ без право на глас, за снабдувањето со енергетски ресурси, за односите меѓу Белград и Москва и внатрешните политички превирања во Србија.

„Станува сè потешко за нас“, рече Вучиќ, опишувајќи ја ситуацијата со снабдувањето со енергетски ресурси. „Цените на нафтата на медитеранските пазари се зголемија за 15% само во последните два дена, ова е лудост. Слична е ситуацијата и со гасот.“

Сепак, кризата за Србија започна долго пред војната со Иран, го потсети Тобијас Цик, новинарот што го водеше разговорот, со санкциите на САД против Српската нафтена индустрија (НИС), во која рускиот Газпром е мнозински сопственик. Вучиќ потврди дека ова значително го забавило економскиот раст на земјата. Во исто време, тој изрази благодарност до Европската Унија и тимот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

„Разговаравме со нив за тоа какви нови цевководи до разни соседни земји треба да изградиме до 2035 година. Ќе инвестираме значителни средства во нашата енергетска инфраструктура и имаме целосна поддршка од Европската Унија“, рече српскиот претседател.

Во овој контекст, тој рече дека односите со Москва се влошиле. За време на преговорите за сопственоста на НИС, рече тој, од Русија доаѓаа закани за запирање на снабдувањето со гас, а руските медиуми „го нападнаа поостро од многу западни лидери“.

„Традиционално имавме добри и пријателски односи, но сега едноставно морав да ги заштитам националните интереси на Србија. Ние не сме ничии марионети“, изјави Вучиќ за германскиот весник.

Белград на крајот се согласи на модел според кој дел од компанијата ќе биде преземен од унгарскиот MOL и ADNOC на Обединетите Арапски Емирати, при што Србија го зголемува својот удел од 29,87% на 34,87%.

„Ова ни дава подобри контролни механизми и поголем надзор врз финансиските одлуки“, рече Вучиќ.

Претседателот на Србија потврди дека дел од муницијата на неговата земја стигнала до Украина преку посредници, но додаде дека тоа отворено ѝ го кажал на Русија.

„Разговарав со Путин на состанокот во Пекинг и му го покажав списокот на земји извознички и реков: „Еве го списокот, каде е проблемот?“ Тој посочи кон Полска, но таму одеше само ловна муниција. Да, имаше извоз во Чешка, Велика Британија и неколку други земји. И на крајот заврши во Украина“, рече Вучиќ.

Тој го потсети Путин дека Србија не вовела санкции врз Русија и дека неговата земја „многу страдала“ поради тоа.

Во Србија, нагласи тој, 28.000 луѓе работат директно во воено-индустрискиот сектор.

„Сите наши магацини се преполни со гранати, ракети и муниција од различен калибар“, рече претседателот. „Дозволивме ова да излезе за да можат овие луѓе да бидат платени и да преживеат“.

На прашањето дали ова значи дека е време Србија да се приклучи на санкциите на Европската унија против Русија, Вучиќ одговори:

„Ако мене ме прашувате, тоа е веќе минато. Ние како Европејци ќе се соочиме со многу поголеми проблеми во иднина. Мислам дека кризата во Иран ќе има големи политички последици и ќе доведе до значајни промени во европските општества. (…) Очекуваме и големи политички промени во Соединетите Американски Држави“.

Вучиќ, исто така, ја критикуваше сегашната американска администрација за тоа што, според него, не реагирала доволно цврсто на политиката на владата во Приштина.

„Американците многу ни помогнаа во регионот со гарантирање на мирот и стабилноста во Босна. Се надевав дека ќе заземат и поцврст став против режимот на Курти во Косово“, рече српскиот претседател.

„Тие ги провоцираат сите Срби што живеат на Косово. Исто така, постои и таканаречениот Мировен совет, каде што косовскиот претседател Вјоса Османи се претставува како ѕвезда. Не го очекувавме ова од администрацијата на Трамп.“

Во врска со повлекувањето на Џаред Кушнер од хотелскиот проект на местото на поранешната зграда на Генералштабот во Белград, Вучиќ тврдеше дека причината била „огромна кампања од медиумите, опозицијата и блокадите“ и додаде дека проектот ќе донел силен инвестициски поттик.

„Тоа ќе обезбедило работни места за илјадници луѓе и договори за стотици компании“, рече Вучиќ.

Тој ги отфрли обвинувањата дека е употребена прекумерна сила како одговор на студентските протести, велејќи дека насилството главно било насочено против полицијата.