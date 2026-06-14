Еди Рама ја нападна „Фламинго револуцијата“ како фaшистичка, а демонострантите ги нарече идиоти

Албанскиот премиер Еди Рама во неделата остро ја критикуваше „Фламинго револуцијата“, споредувајќи го протестното движење со нацистичка Германија и нарекувајќи ги демонстрантите „ајван“ – навредлив термин што грубо значи „глупави како идиоти“ или „нецивилизирани луѓе“.

„Ова е фашистичко, скандалозно е и мора да се запре“, рече Рама за време на неговиот поткаст во неделата. „И се запира со тоа што не се повлекуваме пред ваквите притисоци и овие видови ‘ајвани’ “, додаде тој.

„Ова мора да се запре“, нагласи Рама.

Коментарите доаѓаат во време кога политичките немири влегоа во својот 14-ти ден по ред, откако Албанците ја преплавија Тирана во текот на викендот во најголемите демонстрации досега, барајќи оставка од премиерот.

Се проценува дека на протестот во саботата на улиците излегоа 100.000-200.000 луѓе. Тие останаа мирни, присуствуваа деца, стари лица и семејства, па дури и вклучуваа простор за цртање и сликање на децата.

Сега, во втората недела по ред, протестот се трансформираше од барања за откажување на луксузното одморалиште поврзан со зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер, во една од најголемите антивладини демонстрации што ги видела Албанија од падот на комунизмот во 1991 година.

Рама ги нарече протестите „фашистички дух“ што ја испишува пораката дека Албанија им припаѓа на Албанците, „што значи дека сите други надвор од неа не се добредојдени – исто како што Германија беше ‘за Германците’, а потоа стана ‘црна овца’ на Европа со години и години потоа“, додаде тој.

Демонстрациите во поддршка на „Фламинго револуцијата“ требаше да продолжат и низ целиот свет и во Тирана во недела, со планирани собири од Њујорк и Берлин до Виена и Лондон.

Вчера, како дополнителен притисок за владата дојде акцијата на албанското обвинителство за борба против корупцијата нареди апсење на 20 Албанци осомничени за перење пари, од кои некои може да бидат поврзани со туристички проект поврзан со семејството Трамп, според соопштението објавено во саботата, објави АФП.

Според обвинителството за борба против корупцијата (СПАК), истрагата за меѓународна трговија со кокаин откри вмешаност на неколку лица во „операции кои наводно служеле за прикривање на потеклото на средствата и вклучување на нелегално стекнатиот профит во формалната економија“.

Од 20-те барани лица, четворица беа уапсени во саботата, додаде СПАК, без да го спомене туристичкиот проект во Звернец.

Во соопштението за медиумите на СПАК се наведува дека судот, исто така, наредил превентивна заплена на дел од „имотот, осврнувајќи се на договорите за купопродажба склучени од граѓаните А.Ш, Ф.С и Б.С со компанијата ‘А…Л…Д… ш.а.’. „Износот на превентивната заплена надминува 128,4 милиони евра“, се вели во соопштението.

Во соопштението за медиумите се наведува дека некои од овие инвестиции, за кои постои сомневање дека се сомнителни, „се поврзани со проекти за недвижности и градежништво во Тирана, Палас, Химара и други крајбрежни области“.

Компанијата А…Л…Д. би можела да биде „Албанија ленд дивелопмент“. Според јавните документи од албанскиот трговски регистар што ги консултираше АФП, токму субјектот стекнал огромни парцели земја во Звернец, кои се чини дека одговараат на описот на туристичкиот проект што Иванка Трамп неодамна го даде во поткаст. „Имаме осум километри крајбрежна линија веднаш спроти [островот Сазан], овој величествен полуостров со лагуна од едната страна, океан од другата и прекрасни бели песочни плажи“, рече таа.

А.Ш би можел да биде Артур Шеху, кој беше цитиран во неколку статии, вклучително и истрага на веб-страницата reporter.al, како главен продавач на земјиште наменето за туристичкиот комплекс на „Албанија ленд дивелопмент“.