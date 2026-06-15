„Пари нема“: Румен Радев вели дека буџетот е целосно празен

15/06/2026 10:43

 

„Ситуацијата е многу комплицирана. Нема пари во државната каса. Сите сметководствени трикови веќе се исцрпени од претходните влади и не можат да се применат. Работиме многу сериозно во два правци – зголемување на наплатата со голем број мерки, за кои ќе слушнете кога ќе се презентира буџетот, и ограничување на трошоците“.

Ова го коментираше пред новинарите во Шумен бугарскиот премиер Румен Радев, кој најави дека се очекува до крајот на месецот да се презентира редовен буџет.

На буџетот се работи речиси деноноќно, рече премиерот.

„Ситуацијата е исклучително комплицирана, работиме на буџетот речиси деноноќно, се бараат сите опции за да се намали дефицитот и да се задолжиме што е можно помалку“.

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