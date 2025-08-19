Вучиќ им се закани на демонстрантите. Ле Монд: Ситуацијата потсетува на Киев 2013/2014

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави во понеделник вечерта, во продолжението на антивладините протести што се одржуваат низ цела Србија, дека државата „ќе ги прогонува демонстрантите многу повеќе, побрзо и посилно и ќе воспостави ред“, додека западните медиуми остро пишуваа за политиката на Вучиќ во која тој „сè уште нема време дома“.

Во текот на вечерта, Вучиќ ги посети просториите на владејачката Српска напредна партија (СНС) во белградската општина Палилула, каде што беа скршени прозорци за време на протестите во понеделник, и рече дека ова е „показател за тоа со какви насилници и насилници“ се справува државата. Тој додаде дека демонстрантите „немаат што да им понудат на луѓето освен насилство, бандитство и уништување“.

Антивладините протести продолжија низ цела Србија во понеделник вечерта, а меѓународните медиуми објавија дека Вучиќ усвоил „стратегија на страв“ со тоа што ги извел хулиганите и приватното обезбедување на улиците за да се соочи со демонстрантите.

Ле Монд: Ситуацијата потсетува на Киев 2013-2014

Францускиот весник Ле Монд ја споредува ситуацијата во Србија со настаните во Киев 2013-2014, кога хулиганите и полицијата во цивил беа искористени за да предизвикаат насилство.

Според весникот, судири меѓу поддржувачите на владата и демонстрантите избувнаа во неколку градови од вторник минатата недела.

Маскирани напаѓачи ги демолираа канцелариите на Српската напредна партија во неколку градови, додека снимки од насилни апсења беа објавени на социјалните мрежи, а властите ја обвинија опозицијата дека се обидува да ја „уништи Србија“ и да предизвика „граѓанска војна“, цитираат белградските медиуми од францускиот весник.

„Ле Монд“ нè потсетува дека протестите во Србија траат веќе девет месеци, откако 16 лица загинаа при уривање на настрешница на железничката станица во Нови Сад во ноември минатата година, што јавноста го протолкува како последица на широко распространета корупција.

Протестите беа упорно предводени од студентско движење кое сега бара Вучиќ да распише предвремени избори, ставајќи го во ситуација каде што мора да се соочи со пад на поддршката дури и кај неодамна лојалните електорати.

Весникот, исто така, наведува дека Вучиќ ги обвинува „странските служби“ за обид за „обоена револуција“ и се потпира на пасивноста на европските престолнини.

Фајненшл тајмс: „Балансирањето“ на Вучиќ на домашната и глобалната сцена

Британскиот Фајненшл тајмс (ФТ) пишува дека по децении на власт, ветераните на авторитарните режими неизбежно се соочуваат со прашањето дали да ја зголемат репресијата, да го зајакнат својот круг на капиталистички пријатели и да ги истиснат остатоците од независните медиуми или да се поклонат пред повиците на опозицијата за реформи, и дека Александар Вучиќ сега се соочува со токму овој избор, пишува ФТ.

„Автократите секогаш се одлучуваат за првиот пристап и стануваат потврдокорни. Сега Вучиќ се соочува и со антивладини протести на улиците на главниот град. Осум години како претседател на Србија, а пред тоа како премиер, владееше со интервенционистичка рака, но водеше повеќе „управувана демократија“ отколку целосна автократија“, пишува британскиот весник, истакнувајќи дека Вучиќ слично лукаво балансирал на глобалната сцена.

Според „Фајненшл тајмс“, за кој известува белградската агенција ФоНет, претседателот на Србија има срдечни односи со Москва, но не е толку пријателски расположен кон неа што би ги „разбеснил“ Европската Унија и САД, со продажбата на оружје на Украина, и му се додворувал на Пекинг за милијарди долари кинески инвестиции во индустријата и инфраструктурата.

Весникот, исто така, укажува на флертувањето на Вучиќ со лидерките на евроблокот Урсула фон дер Лајен или францускиот претседател Емануел Макрон, не само поради објавувањето на можноста европските рударски компании да ги експлоатираат наоѓалиштата на литиум во Србија.

Според „Фајненшл тајмс“, Вучиќ изградил добри односи и со блиски соработници на Доналд Трамп за време на првиот мандат на американскиот претседател.

Си-ен-ен: Протестите го доведуваат во прашање сè поавтократското владеење на Вучиќ

„Фрустрациите поради неговото неодговорно и нетранспарентно владеење се претворија во протести, а искрата за нив беше падот на крошната на железничката станица во Нови Сад минатиот ноември, кога загинаа 16 лица. Станицата беше реновирана од кинески компании како дел од иницијативата „Еден појас, еден пат“, а противниците на Вучиќ за падот ја обвинуваат државната корупција, лошото управување и слабиот надзор, што ги сметаат за обележја на неговиот режим“, пишува FT.

Американската мрежа Си-ен-ен се повикува на едно од сериите јавни обраќања на Вучиќ во неделата, кога тој најави остри мерки против антивладините демонстранти по неколкудневните улични немири низ Србија, кои го доведуваа во прашање неговото сè поавтократско владеење.

Во едно од неговите чести телевизиски јавни обраќања, Вучиќ ги обвини демонстрантите за „чист тероризам“ и повтори тврдења дека месеците постојани протести против неговата влада биле оркестрирани од Западот и имале за цел уништување на Србија, објавува Си-ен-ен.

Протестите во Србија продолжуваат ноќ по ноќ, а студентите – по неколкуте масовни собири низ целата земја, кои, заедно со другите во Белград на 15 март, собраа стотици илјади луѓе – наговестија за „повторно одржување“ оваа есен, најверојатно во септември.