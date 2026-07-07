Вучиќ: Бесмислено е Србија да влезе во ЕУ без своите соседи

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, во вторник изјави дека земјите од Западен Балкан „не ја разбираат доволно добро важноста на меѓусебната соработка“ и дека „не е оптимист“ за можното брзо членство во Европската унија (ЕУ) на која било од земјите од Западен Балкан.

„Не мислам дека ЕУ ќе може да донесува одлуки за проширување во следните неколку години, но тоа не значи дека не треба брзо да продолжиме по нашиот европски пат и да спроведуваме реформи“, рече Вучиќ на отворањето на дводневната Конференција на претседатели на парламенти на земјите кандидати за членство во Европската унија, која започна денес во Белград.

Вучиќ смета дека е „бесмислено“ Србија да биде членка, ако Северна Македонија или Босна и Херцеговина не се. Тој изјави дека сè уште нема слободен проток на луѓе, стоки, капитал и услуги во регионот, иако сите земји се „претежно испреплетени“ затоа што живееле во заедничка држава, но сè уште не се ослободиле од „разликите и конфликтите од 1990-тите“.

„Многу е важно да воспоставиме секаков вид соработка со другите земји на европскиот пат“, рече српскиот претседател.

На конференцијата што ја организира Белград присуствуваат највисоките парламентарни функционери на земјите-кандидатки за ЕУ.

Претседателот на Врховната рада на Украина, Руслан Стефанчук, истакна дека ова е прва посета на шефот на украинскиот парламент на Србија во последните 15 години и се заблагодари за поддршката во борбата на Украинците за слобода и независност.

„Советскиот Сојуз и Русија отсекогаш го користеле слоганот „раздели па владеј“. Србите не се мали Руси, Украинците не се мали Руси, Молдавците и Грузијците не се мали Руси. Доста со понижувањето, ние сме независни држави. Еден ден сите ќе станеме членки на Европската Унија“, рече Стефанчук.

Според извештајот на Радио-телевизија на Србија, тој рекол дека „Русија ја уништува Украина и ги интензивира ракетните напади врз цивилите и критичните инфраструктурни објекти“.

„Нашиот народ страда секој ден. Размерот на уништувањето е огромен. Во последниот напад врз Киев, речиси 20 наши граѓани беа убиени, а 70 беа повредени. Ве молам за воена, политичка и хуманитарна поддршка. Имате совест и достоинство“, рече шефот на украинскиот парламент.

Стефанчук нагласи дека „Украина ќе ја добие борбата за слобода и заедничка европска иднина“.

Белградската конференција, како заедничка иницијатива на српскиот парламент и Врховната рада на Украина, е одлична можност за размена на искуства на поединечни земји на нивниот европски пат, но и шанса за заедничко и синхронизирано дејствување на патот кон членство, објави српскиот парламент.

На конференцијата ќе се дискутира и за улогата на националните парламенти во европската интеграција и различните модели за зајакнување на меѓупарламентарната соработка меѓу земјите кандидати. Безбедноста од конфликтот меѓу Русија и Украина предизвика потрага по алтернатива на рускиот гас и ја истакна ранливоста на енергетската инфраструктура на Европа.

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Во 2020 година, германската влада одлучи да ги затвори термоелектраните на јаглен до 2038 година, како дел од транзицијата кон намалување на употребата на фосилни горива.

Според планот, кој владата треба да го одобри кон средината на август, стратешките резерви би содржеле околу 24 терават-часови (TWh) гас, што одговара на нешто помалку од 10 проценти од вкупниот капацитет за складирање гас во Германија.

Трошоците за воспоставување резерви, купување гас и вбризгување во складиштата се проценуваат на помеѓу 1,2 и 1,5 милијарди евра, при што средствата би биле распределени во текот на 2027 и 2028 година. Покрај тоа, годишните трошоци за одржување се проценуваат на помеѓу 150 и 180 милиони евра.

Стратешките резерви би се финансирале преку посебна такса што би им се наплаќала на потрошувачите.