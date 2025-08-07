Времето истекува: Се бара мистериозен добитник на 37 милиони евра на Евроџекпот

07/08/2025 20:33

Среќниот добитник има уште две недели да ја побара својата награда вредна повеќе од 37 милиони евра.
Лотаријата во Словенија објави дека втората најголема награда во историјата на земјата сè уште не е побарана.

Среќниот добитник освои повеќе од 37 милиони евра пред два месеци, или поточно 37.344.472,10 евра, но сè уште не ја побарал.

Сопственикот на добитниот билет, кој беше уплатен во Крањ во мај оваа година, може да ги побара своите милиони до 21 август 2025 година, пишува 24ur.

Добитниот билет за 42-то извлекување на Евроџекпот беше извлечен со броевите 11, 17, 19, 33, 40 и дополнителните броеви 7 и 12. Меѓутоа, доколку добивките не се побараат во рок од одредени 90 дена од извлекувањето, износот ќе биде вратен во фондот на Евроџекпот, како што е пропишано со правилата на Евроџекпот.

Доколку се изврши исплатата, најновиот словенечки милионер ќе биде побогат за 31.742.801,29 евра, а неговата општина на постојано живеалиште ќе добие 5.601.670,81 евра.

Последниот голем износ што никој не го побарал вредеше 1.307.522,30 евра. По неуспешното барање на добитникот, словенечката лотарија го врати износот во играта Лото.

