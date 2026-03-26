Возел без возачка и пијан, 21-годишникот што смртно прегази пешак во Марино

26/03/2026 13:50
Фото: Б. Грданоски

Возачот кој смртно прегази 52-годишен маж во Марино не поседувал возачка дозвола и бил под дејство на алкохол. 

– Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за  – Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2 во врска со член 297 став 1 од Кривичниот законик. Осомничениот 21-годишник, вечерта на 24 март во Марино, управувал автомобил „КИА“ без да поседува возачка дозвола и под дејство на алкохол со концентрација од 0,94% во крвта. Брзината на движење на возилото не ја приспособил кон сообраќајните услови и не обрнал внимание на пешакот Оливер Младеновски, кој веќе започнал да го преминува коловозот. Бидејќи не успеал навреме да запре, осомничениот со автомобилот удрил во телото на пешакот и му нанел тешки телесни повреди од кои тој починал, соопштија од Обвинителството. 

Бидејќи постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, можност осомничениот да ја попречува кривичната постапка со влијание врз сведоците или да стори ново кривично дело, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор.

Сообраќајката се случи завчера, на 24. март, на ул.„500“ во село Марино, општина Илинден. 

