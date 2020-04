Возачите се опуштија: За возење побрзо од 160 км/ч казнети двојно повеќе во САД

Изгледа возачите во Калифорнија премногу се опуштија деновиве, па во време на пандемија и празни улици возат побрзо од 160 км/ч.

Калифорниската полиција соопшти дека последниот месец бројот на казни за надминување на брзината од 160 км/ч е зголемен за 87% во однос на истиот период лани.

Мерките кои властите на оваа американска сојузна држава ги донесоа заради пандемијата стапија на сила на 19 март, а од тој ден полицајците кои патролираат по автопатите на Калифорнија напишале дури 2.493 казни на возачите кои со своите автомобили се движеле со брзина поголема од 160 км/ч.

Во истиот период лани, бројот на казни за истиот прекршок изнесувал 1.335, велат од полицијата. Тоа е јасен показател дека возачите премногу се „опуштиле„ во време кога поради мерките за борба против пандемијата на патиштата има за 35% помалку возила.

Полицијата посебно го издвојува примерот на возач на „шевролет камаро“ кој е уапсен откако возел со брзина од 265 км/ч. Против него ќе бидат покренати повеќе прекршочни пријави, вклучително и онаа за возење без возачка дозвола, пренесе „ЛА Тајмс“.

California's empty roadways are NOT an invitation to speed, it's an indicator that many people are rightfully adhering to the Governor's stay-at-home order. Help keep our officers socially distant, obey the law and drive at a safe, legal speed. pic.twitter.com/NuhdG1DxQC

— CHP Headquarters (@CHP_HQ) March 30, 2020