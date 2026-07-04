Возач на минибус возел во спротивна насока на автопат во Украина. Загинаа 12 лица

04/07/2026 17:15

 

Возачот на минибус што патувал од Одеса до Mиколаев во Украина ја изгубил контролата врз возилото, предизвикувајќи судир со камион и убивање на 12 лица, според полициските извештаи од 4 јули.

Несреќата се случила на автопатот М-14, во близина на брегот на Црното Море на Украина, а шест други биле повредени во времето на објавувањето.

Претседателот Володимир Зеленски им изразил сочувство на семејствата и најблиските на загинатите.

Сведоци на несреќата тврдат дека таа била предизвикана од возач што се движел во погрешна насока на автопатот кон минибусот, според соопштението за медиумите на полицијата во Миколаев.

Полицијата апси маж осомничен дека предизвикал сообраќајна несреќа помеѓу камион и минибус.

Во соопштението се вели дека полицијата го запрела автомобилот и го уапсила возачот (45).

Полициските службеници сè уште ги истражуваат точните околности на инцидентот и ги идентификуваат жртвите.

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