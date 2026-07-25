Тинејџер прободен во градниот кош – тврди дека бил повреден во игра

25/07/2026 14:37
Фото: Б. Грданоски

Ноќеска во 01:12 часот во СВР Скопје, од Јавната здравствена установа „Св.Наум Охридски“ било пријавено дека кај нив со повреди од остар предмет на градниот кош бил донесен 15-годишник од Скопје.

Како што се наведува во полицискиот билтен, во разговор со полициски службеници тој изјавил дека бил повреден во населба Гази Баба од малолетник кој го познавал и дека бил повреден при игра без намера да се повредат.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

 
 
 
 
 

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