Со нож ги пресретнал газдите што не му исплаќале дневници во Трубарево, заработи кривична

23/07/2026 13:08
Фото: Б. Грданоски

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 30-годишен маж, осомничен за кривичното дело „Загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“ по член 133 став 1 од Кривичниот законик.

Според Обвинителството, осомничениот со нож им се заканувал на сопружници, сопственици на фирма во која бил вработен, барајќи да му бидат исплатени неисплатените дневници.

Настанот се случил на 21 јули попладне, кога сопружниците со автомобил излегувале од фирмата во селото Трубарево. Осомничениот им го попречил патот, застанувајќи пред возилото со нож во рацете. Според ОЈО, тој агресивно замавнувал со ножот, ги навредувал и им се заканувал, а потоа со него ја исекол левата задна гума на автомобилот.

Во обид да ја смири ситуацијата, оштетениот разговарал со осомничениот, додека неговата сопруга, исплашена, избегала и влегла во казино во близина, од каде што повикала полиција.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерки на претпазливост за осомничениот, меѓу кои забрана за напуштање на живеалиштето или престојувалиштето, привремено одземање на патната исправа и забрана за приближување и контакт со оштетените. 

Поврзани содржини

Македонци од Белгија се обиделе да пренесат златен накит вреден 1,3 милиони денари
Во запален стан изгоре млад кичевец
Македонка фатена на Скопскиот аеродром со непријавен накит „Сваровски“ вреден 333.000 денари
Пожар на возила во Чаир, се истражуваат причините и се утврдуваат штетите
Тројца мртви пронајдени во превртен „Мерцедес“ со германски таблици кај ГП Блаце
Мигрант од Пакистан пронајден починат кај Мрзенци, Гевгелиско
Со украдени лични податоци на граѓани подигнале околу три милиони денари брзи кредити
Маж измамен за околу 28.700 евра од лажен службеник во државна институција

Најчитани