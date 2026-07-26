Драма во Струмичко: Насилно упаднале во дом, претепале семејство и се обиделе да киднапираат жена

26/07/2026 16:28
Фото: Б. Грданоски

Шест лица од струмичко село Просениково се осомничени за брутален напад врз едно семејство, откако насилно влегле во нивниот дом, физички ги нападнале присутните и се обиделе против нејзина волја да одведат жена. По истрагата, СВР Струмица поднесе кривични пријави против осомничените за „насилство“ , а дел од нив се товарат и за противправно лишување од слобода и напад врз службено лице. 

Како што информира Министерството за внатрешни работи, пријавени се Б.Д. (22), Т.Ј. (49), С.Д. (47), В.М. (36), Г.Т. (42) и М.Т. (21), сите од село Просениково.

Според истрагата, на 24 јули околу 21:20 часот тие насилно влегле во домот на К.Ѓ. во селото Сарај, струмичко, каде физички ги нападнале К.Ѓ., З.Ѓ., Р.Ѓ., В.Ѓ., Б.М., Б.Ѓ. и две малолетни лица, нанесувајќи им телесни повреди.

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