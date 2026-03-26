Воз во близина на Бјеловар удри во паднато дрво, излета од шините. Има повредени
Патнички воз на Хрватски железници денес излета од шините помеѓу станиците Бјеловар и Клоштар откако удри во паднато дрво на пругата.
Според компанијата за патнички возови Хрватски железници, станува збор за воз број 787, кој сообраќал помеѓу Главната станица Загреб и Вировитица. Несреќата се случила во 17:40 часот.
Во возот имало околу четириесет патници, а според првичните информации, три лица се полесно повредени. Итни служби се испратени на местото на настанот.
Поради несреќата, пругата на делницата Бјеловар – Клоштар беше затворена за сообраќај. Моментално се организира превоз на заменски патници со автобус.
