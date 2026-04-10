Волстрит: Индексите пораснаа, инвеститорите се оптимисти за одржување на примирјето

Американските акции пораснаа втор ден по ред во четврток, дури и додека цените на нафтата растеа, во услови на континуиран оптимизам кај трговците дека кревкото двонеделно примирје меѓу САД и Иран може да се одржи.

S&P 500 се тргуваше за 0,4% во пораст, додека Nasdaq Composite се зголеми за 0,5%. Индустрискиот просек Dow Jones се зголеми за 259 поени, или 0,5%.

Цените на суровата нафта повторно пораснаа во четврток. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас последен пат пораснаа за 4% на над 98 долари за барел откако претходно пораснаа над 100 долари. Меѓународните фјучерси за сурова нафта од Брент се тргуваа за 2% во пораст на над 96 долари за барел.

S&P 500 се тргуваше во зелено, а цените на нафтата паднаа од дневните максимуми откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека земјата се согласила да отвори директни разговори со Либан. Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, ги нарече континуираните израелски напади врз Либан кршење на договорот за прекин на огнот.

Широкиот пазарен индекс беше поддржан и од акциите на Meta Platforms кои пораснаа за повеќе од 2% откако компанијата го претстави својот нов модел на вештачка интелигенција. Одбранбените сектори на пазарот исто така пораснаа, бидејќи акциите на Walmart пораснаа заедно со имиња на комунални услуги како што е Constellation Energy.

Овие движења доаѓаат откако три големи американски индекси пораснаа за повеќе од 2% во среда, при што индустрискиот просек Dow Jones го забележа својот најдобар ден од април 2025 година – кога претседателот Доналд Трамп ги ублажи некои од неговите првични високи царини.

Во вторник вечерта, Трамп се согласи да ги запре нападите врз Иран. Конфликтот на Блискиот Исток трае веќе пет недели и резултираше со затворање на клучниот Ормуски теснец.

Сепак, „билатералното“ примирје беше условено од тоа Иран да се согласи повторно да го отвори теснецот. Техеран се согласи повторно да го отвори водниот пат во следните две недели додека не престанат сите напади, според соопштението на иранскиот министер за надворешни работи. Медиумските извештаи сугерираат дека Израел, исто така, се согласил на примирје.

Но, целокупниот сообраќај низ теснецот не се подобри откако беше објавен договорот за прекин на огнот, при што само некои товарни бродови – кои превезуваат сув товар, а не нафта – го преминаа клучниот воден пат.

Американските воени сили ќе останат распоредени во и околу Иран сè додека Техеран целосно не се придржува до „вистинскиот договор“, рече Трамп во среда, предупредувајќи дека секое прекршување би предизвикало воен одговор поголем од сè што е видено досега.

„Самиот факт дека постои прекин на огнот и дека двете страни се согласуваат со него им дава можност на инвеститорите да веруваат дека оваа ситуација ќе се реши на долг рок“, рече Рик Ведел, главен инвестициски директор во RFG Advisory.

Покрај тоа, колку подолго е затворен теснецот, толку „потешко е повторно да се отвори сè и толку подолго ќе траат овие шокови во снабдувањето“, додаде тој.