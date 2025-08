Војвотката Меган во шик издание на новиот роденденски портрет 

Среќен роденден, војвотка Меган!

Војвотката од Сасекс го прослави својот 44-ти роденден, а за да го одбележи овој настан, нејзиниот бренд за животен стил, As Ever, сподели нејзин досега невиден портрет.

„Ја славиме жената зад сè. Таа го влева своето срце, визија и магичен допир во секој детаљ, а денес, креваме чаша за неа! Среќен роденден на нашата основачка @meghan 🥂“, се вели во нова објава на Инстаграм на брендот.

На црно-белата фотографија, Меган е прикажана како носи ленен фустан со прерамки со лелеаво здолниште. Секогаш минималистичка, таа го надополнува изгледот со бела шапка за сонце со широк обод, дијамантски ѓердан и нејзиниот омилен сет на модни додатоци: неколку златни нараквици, нејзиниот часовник Cartier Tank (кој некогаш ѝ припаѓал на принцезата Дајана) и нејзините дијамантски прстени од принцот Хари.

Косата ѝ е собрана во нејзината препознатлива неуредна пунџа и има широка насмевка.

Иако е многу активна на Инстаграм откако се врати на социјалните медиуми минатата година, Меган не ги сподели своите планови за роденден. Сепак, веројатно е дека поминува квалитетно време со сопругот принцот Хари и нивните две деца, принцот Арчи (6) и принцезата Лилибет (4).

„Признание што можам да го споделам со вас денес е дека сум најсреќна што некогаш сум била“, рече Меган на самитот Time100 претходно оваа година. „Да имам сопруг и партнер кој е толку поддржувачки и деца кои се здрави и среќни, никогаш не замислував во овој момент дека ќе се чувствувам толку среќно и благодарно, а навистина се чувствувам.“

Почитта по повод роденденот во понеделник не беше единствениот летен стилски момент од војвотката од Сасекс оваа недела. Во недела, 3 август, As ever најави дека брендот ќе издаде ново розе вино – а во е-пошта во понеделник, As ever потврди дека виното ќе биде лансирано на 5 август.

Носејќи корпа полна со вино во сончев Reel, Меган позираше покажувајќи ги само нозете во пар кафеави сандали Hermès Santorini.