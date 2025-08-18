Во својот тестамент, принцезата Дајана им го оставила своето богатство на синовите, но и на еден маж: Тоа е негова награда за лојалност

Принцезата Дајана имала само 36 години кога го загубила животот во 1997 година во трагична сообраќајна несреќа во парискиот тунел Понт де л’Алма. Нејзините синови, принцовите Вилијам и Хари, биле тинејџери во тоа време. Нејзиниот тестамент е интригантен многу децении подоцна.

Иако многумина не би очекувале некој толку млад да има подготвен тестамент, Дијана, како потомок на аристократско семејство и поранешна сопруга на наследникот на британскиот престол, била свесна за својата обврска да го распредели својот имот. Според „Мирор“, во времето на нејзината смрт нејзиниот имот вредел 21 милион фунти, главно благодарение на спогодбата за развод со принцот Чарлс, сегашниот крал, но и вредни лични предмети како накит и автомобили.

Откако бил одбиен дел од данокот на наследство, останале 13 милиони фунти. Најголемиот дел им го оставила на своите синови, додека нејзиниот верен батлер Пол Барел добил 50.000 фунти, а 17 кумови наследиле помали суми.

Дискреционен фонд за идните генерации

Дијана, исто така, го основала таканаречениот „дискреционен фонд“ вреден околу 100.000 фунти, наменет за синови, нивните идни сопруги и деца. Остатокот од имотот требало да се подели подеднакво помеѓу Вилијам и Хари, кои во тоа време имале 15 и 12 години.

Нивното наследство, вредно 13 милиони фунти пред оданочување (8,5 милиони фунти по оданочување), со текот на времето порасна на импресивни 20 милиони фунти благодарение на инвестициите. Дајана се согласи дека можат да преземат дел на 25-годишна возраст, а остатокот на 30-годишна возраст.

Хари подоцна откри дека тој и Меган, откако се разделиле од кралското семејство, живеат од наследството на нивната мајка:

„Го имав она што ми го остави мајка ми… Како да предвидела дека тоа ќе се случи и беше со нас во текот на целиот процес.“

Пол Барел, батлерот и доверлив човек на Дијана, доби 50.000 фунти и бројни вредни предмети за кумови, како што се слики и порцелан.

Писмо со желби и скапоцени спомени

Денот откако го потпиша тестаментот, Дијана состави „Писмо со желби“, документ во кој ја наведе судбината на нејзиниот накит и лични предмети. Нареди 75 проценти од „подвижниот имот“ да се подели подеднакво меѓу синовите, а 25 проценти меѓу кумовите. Таа конкретно изјави дека се надева дека нејзините идни снаи еден ден ќе го носат нејзиниот накит.

Меѓу наследствата што ги добија Вилијам и Хари беше нејзината легендарна венчаница, дело на Дејвид и Елизабет Емануел, со најдолгата линија во историјата на британските свадби. Фустанот, сепак, остана кај нејзиниот брат, Ерл Спенсер, сè додека Хари не наполни 30 години во 2014 година.

По смртта на нивната мајка, на двајцата им беше дозволено да изберат еден предмет од Кенсингтонската палата „како спомен“. Вилијам зеде златен часовник Cartier Tank Française што му го подари таткото на Дијана, а кој таа често го носеше. Хари го избра нејзиниот познат веренички прстен од 12-каратно сафир и дијамант, кој принцот Чарлс го купи во 1981 година.

Браќата се согласија дека оној кој прв ќе се сврши може да ѝ го даде прстенот на својата идна сопруга. Така прстенот заврши кај Кејт Мидлтон кога Вилијам одлучи да се ожени. Хари, во меѓувреме, стави два дијаманти од личната колекција на Дијана во вереничкиот прстен на Меган – уште еден начин да ѝ оддаде почит.