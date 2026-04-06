Во Србија приведен Македонец поради недозволен промет на акцизни стоки

06/04/2026 12:36

Припадници на МВР на Србија по наредба на Основното јавно обвинителство во Врање, привеле жител на Северна Македонија, бидејќи во неговото возило пронашле електронски цигари „вејп“ без придружни дозволи, во вредност од 1,3 милиони динари.

Лицето е осомничено за сторено кривично дело нелегална продажба на акцизни стоки, соопшти МВР на Србија.

Во Прешево, полициски службеници пронашле вкупно 1.303 парчиња електронски цигари „вејп“ од различни марки во багажниот простор на патничкото моторно возило управувано од осомничениот Х.К. (31), кое го превезувал без придружни дозволи и одобренија издадени од надлежните органи на Србија.

