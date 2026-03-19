Во Србија нема појава на птичји грип, соопшти Министерството за земјоделство

19/03/2026 11:33

Министерството за земјоделство на Србија, во врска со појавата на птичји грип во Црна Гора, ја информираше јавноста дека континуирано ги спроведува сите пропишани мерки, дека нема такви случаи, но дека епизоотиското следење на живината и дивите птици е зголемено и надлежните ветеринарни служби се во состојба на зголемена готовност.

Наведувајќи дека мерките се спроведуваат во согласност со националното законодавство, како и стандардите на Светската организација за здравје на животните и релевантните прописи на Европската унија, Министерството посочи дека движењето на животните и производите од животинско потекло се контролира во согласност со проценката на ризикот и дека состојбата во земјите во регионот редовно се следи и се разменуваат информации со надлежните институции.

Министерството особено нагласува дека во моментов нема потврдени случаи на високопатоген птичји грип – птичји грип кај домашната живина – на територијата на Србија, но дека Ветеринарната управа ќе продолжи да ги презема сите потребни превентивни и контролни мерки за да се спречи внесувањето и ширењето на болеста, како и навремено да ја информира јавноста за сите релевантни факти. 

Напад на владата на Словенија: Три сомнителни лета на израелски оперативци во Љубљана
Вучиќ на итен состанок поради глобалното зголемување на цените на нафтата
Марта Кос ѝ ја пренесе на Брнабиќ загриженоста на ЕУ за новите судски закони усвоени од парламентот во Белград
Црна Гора го затвори Поглавјето 21 во преговорите со ЕУ
Грција воведува апликација за проверка на возраста при купување алкохол и цигари
Бугарскиот министер за земјоделство се бори против корупцијата преку Фејсбук
Турција: НАТО распоредува дополнителни системи „патриот“ во јужната провинција Адана
Турска модна инфлуенсерка (27) пронајдена мртва во стан, истрагата е во тек

