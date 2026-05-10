Во Скопје настан за зголемување на свеста за лицата со атипичен развој

Настанот „Другарството е богатство“ во организација на Здружението „Аутизам ААМК“ ќе се реализира денеска во Скопје.

Од Здружението истакнуваат дека различнoстите сплотуваат и појаснуваат оти кај „Школка“ од 11 часот ќе се одржи настан за зголемување на свесноста за лицата со атипичен развој како и за нивно прифаќање, почитување и инклузија во општеството.

– Тоа ќе биде седми по ред од 2018 година, а како и претходните, така и овој, ќе биде една голема игротека со многу разновидни активности – спортски, забавни, едукативни, музичка, ликовна работилница, но и мноштво од сценски настапи. И сето тоа – инклузивно – додаваат од Здружението.

Според најавата, настанот ќе трае до 14:30 часот и поканети се сите.

– Школката е отворена за секого – потенцираат од Здружението.

Во соопштението се нагласува дека она што се сака да се докаже и покаже, е, како и секогаш на дружбите, децата со атипичен развој сакаат да играат, да се смеат, да пеат, да другаруваат – и тие сакаат да бидат поканети на родендени, но и другите деца да доаѓаат на нивните. Но, најважното од сè – сакаат да бидат заедно со другите деца, се нагласува во соопштението.

– Преку игра и песна да им покажеме на семејствата со типичен развој дека треба да ги надминат своите предрасуди и стравови коишто се резултат само на страв од непознатото и да се обидат да се запознаат со атипичните лица и со нивните семејства, да дознаат за самата болест или состојба, да најдат начин на којшто би им помогнале. Но, за да е возможно сето тоа, пред сè овие лица треба да бидат прифатени токму онакви какви што се. Овој голем чекор може да даде голем придонес во заедничкото секојдневие и градењето на здраво инклузивно општество. А децата… децата за разлика од нас – големите, гледаат со срцето и со душата, тие гледаат само деца си некаква различност, но и многу слични, затоа што и едните и другите сакаат да растат и да играат заедно – се додава во соопштението.