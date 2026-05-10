Денес и сончево и дожд

Синоптичарите за денеска најавија променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне се очекува повремен локален дожд и услови за појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 12, а максималната ќе достигне од 21 до 27 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 9, а максималната ќе достигне до 25 степени.

Од Управата за хидрометеоролошки работи соопштија дека времето во текот на новата седмица ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

За утре и задутре најавено е да дува засилен до силен ветер од западен правец, наместа со брзина над 60 километри на час. Дневната температура се очекува до вторник да биде во пораст, а од среда во постепено опаѓање.