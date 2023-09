Во руски напад на Константиновка во Донецк загинаа 16 лица (Видео)

Руски проектил погоди пазар во градот Костaнтинoвка во источниот регион Доnецк, при што загинаа 16 – меѓу кои едно дете – изјави украинскиот премиер Денис Шмихал.

„Најмалку 20 луѓе се ранети. Моето искрено сочувство до семејствата и пријателите“, рече тој на Телеграм.

„Сите служби работат. Пожарот е локализиран. Ние им помагаме на жртвите“, додаде тој.

„Руските трупи се терористи на кои нема да им се прости и нема да бидат оставени на мир. Ќе има праведна одмазда за сѐ“, рече тој.

Се чини дека руски проектил С-300 паднал во средината на градот, според извештаите од местото на настанот. На видеата од земјата се гледа жесток пожар и густ црн чад кој се издига, а на земјата е видлива најмалку една жртва.

‼️ The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka. pic.twitter.com/6QutxR3ybs

