Во Њујорк отворена архитектонска изложба: „Жените во македонската архитектура: обновата на Скопје

Во Македонскиот културен центар во Њујорк (545 W 52nd St) отворена е архитектонската изложба „Жените во македонската архитектура: обновата на Скопје“ (Women in Macedonian Architecture: Rebuilding Skopje), проект од национален интерес во културата за 2025 година.

Изложбата, како што информира Здружението на граѓани за поддршка и промоција на културата – Континео 2020, Скопје, е отворена на 9 август, а јавноста ќе може да ја погледне до 30 август годинава.

– Резултат на повеќегодишно истражување, изложбата пред американската и меѓународната јавност го претставува креативниот придонес на жените архитекти во македонската архитектура, со нагласок на нивната улога во модернизацијата на Скопје за време на постземјотресната обнова на градот. Истражувањето, исто така, претставува придонес и кон актуелната глобална дебата за улогата на жените во архитектурата и општеството, со цел за придонесе за подобро разбирање, поголема видливост и културолошко вреднување на архитектонското наследство кое тие го оставиле на идните генерации, се вели во соопштението.

На изложбата во Њујорк се претставени повеќе од 30 дела на избрани архитектки: Мимоза Несторова Томиќ, Вера Ќосевска, Љубинка Маленкова, Олга Папеш, Василка Ладинска, Прохирија Хаџи Костова Пешиќ, Нада Савеска, Донка Петкова Костиќ и Росанда Мичева. Образувани во веќе реномираните архитектонски школи и културни центри во поранешна Југославија – Белград, Загреб и Љубљана, каде архитектонскиот модернизам навлегувал директно од европските центри – Париз, Берлин, Виена, Прага итн., по враќањето во Скопје и работата во бројни проектански организации тие извршиле силно влијание врз развојот на македонската архитектонска сцена, ширејќи ја модернистичката идеја и култура помеѓу помладите генерации на архитекти.

Автори на изложбата се архитектите Ана Ивановска Дескова, Владимир Десков, Јован Ивановски, Теа Дамјановска и Михајло Стојановски. Истражувањето било финансирано во 2021 година од Амбасадата на Швајцарија во Северна Македонија, додека реализацијата на изложбата во Македонскиот културен центар во Њујорк е подржана од Министерството за култура и туризам на Република Северна Македонија, Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Северна Македонија, Македонскиот културен центар во Њујорк, Организацијата „Македонија 2025“ и Континео 2020.