Во Госпиќ, ги претепал мајка си и баба си до смрт

Во Госпиќ, Хрватска, рано утрово, околу 5:50 часот, во дворот на семејна куќа се пронајдени две безживотни тела. Полицијата на местото на настанот пронашла и уапсила маж кој се истражува за овој случај, соопшти Полициската управа Лика-Сењ.

Ги убил мајка си и баба си, претходно познат на полицијата

Како што дознава Индекс, станува збор за двојно убиство. Психички нестабилен маж (47) ги претепал сопствената мајка и баба до смрт.

Како што дознаваме, полицијата веќе го лекувала и претходно и морала да употреби сила во оваа пригода бидејќи е физички силна личност. Неколку пати бил на психијатриско лекување, зошто бил надвор од болница во времето на убиството ќе треба да се утврди во продолжението на постапката.

Последниот збор за неговата состојба на свест во времето на убиството ќе го дадат лекари и вештаци.

Во тек е истрага

Во тек е истрага на лице место на местото каде што се пронајдени телата, предводена од Канцеларијата на државниот обвинител на округот Карловац. По истрагата на лице место ќе следи кривична истрага за да се утврдат сите околности на овој настан, вклучително и идентитетот на починатиот.